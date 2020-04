Campinas vai contratar costureiras para confecção de máscaras

Em Campinas, a prefeitura vai contratar costureiras e costureiros para confecção de máscaras de proteção de tecido, para distribuição gratuita à população, como forma de combate à disseminação do coronavírus. Foi aberto cadastro nesta quinta-feira, 23, pela internet para microempreendedores individuais que queiram se habilitar como fornecedores diretos do governo.

Os selecionados serão orientados pela Secretaria Municipal de Saúde sobre como confeccionar as máscaras, seguindo as normas sanitárias de prevenção. Segundo a prefeitura, o valor a ser pago pela produção das máscaras será fixado com base no valor mínimo pago no mercado.

Os costureiros e costureiras devem se inscrever pela internet, na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, neste endereço eletrônico. É preciso ter CNPJ e ser inscrito como microempreendedor individual (MEI).

O prefeito, Jonas Donizette, destacou que a medida atende à necessidade de combate à disseminação do coronavírus, distribuindo o material gratuitamente à população carente, e auxilia economicamente profissionais afetados pela crise provocada pela pandemia da covid-19.