Campos do Jordão usa cerca metálica para evitar aglomeração durante feriado

SOROCABA - A prefeitura de Campos do Jordão, principal destino turístico de inverno no Estado de São Paulo, instalou cercas metálicas no Calçadão do Capivari, nesta sexta-feira, 9, primeiro dia do fim de semana do feriado prolongado da Revolução Constitucionalista, para evitar aglomerações. Desde a manhã, a chegada de turistas à cidade causou congestionamento nas vias de acesso ao centro. Houve aglomeração de pessoas no portal de entrada, onde funcionam as barreiras sanitárias. Muitas pessoas desceram dos carros para tirar fotos.

Leia Também Destinos de inverno, Campos do Jordão e Monte Verde têm barreiras e hotéis lotados

O Capivari, que concentra os bares e restaurantes mais badalados, estava lotado de turistas. Conforme o secretário municipal de turismo André Luiz Barbêdo, os gradis ajudam a manter o distanciamento entre as pessoas nos horários de maior movimento. “Acreditamos que a extensão do horário de funcionamento de bares e restaurantes para as 23 horas ajudará a evitar aglomerações”, disse.

Antes do feriado, restaurantes e bares fechavam às 20 horas. Os estabelecimentos continuam atendendo com 40% da capacidade. No feriado de Corpus Christi, a região do Capivari registrou grande aglomeração de pessoas sem máscara, levando a prefeitura a instalar barreiras no local.

Os hotéis funcionavam com 60% da capacidade, mas estavam lotados. O engenheiro Rogério Marciano, de Sorocaba, fez a reserva em um hotel do bairro Abernéssia e chegou com a esposa na quinta-feira à tarde. “Vimos que a cidade está bem cheia, mas ainda não se compara com outras ocasiões que viemos, antes da pandemia”, disse.

Nesta sexta-feira, o casal fez um passeio pela região do Capivari de manhã e não viu aglomerações. “Embora fizesse sol, estava bem frio e com movimento muito tranquilo”, disse.

A cidade já vinha com alta ocupação hoteleira desde o início de junho, devido às quedas de temperatura. Na quinta-feira, 8, os termômetros chegaram a zero grau e a geada deixou brancos os gramados de praças e jardins. O movimento de turistas aumentou também por conta do Festival de Inverno, que tem duas apresentações presenciais, com controle de público, neste fim de semana.

Chegada de turistas em Monte Verde causa filas na entrada distrito

No distrito de Monte Verde, município de Camanducaia, sul de Minas Gerais, a chegada dos turistas causou filas no portal de entrada. Os veículos eram obrigados a parar nas barreiras sanitárias e os ocupantes tinham a temperatura corporal medida e passavam por rápida entrevista.

As barreiras separavam visitantes com reserva de hospedagem, moradores locais e turistas de um dia. Muitos carros tinham placas do estado de São Paulo, com viajantes que aproveitavam o feriado de 9 de Julho.

Conforme a Agência de Desenvolvimento de Monte Verde (Move), até o início da tarde, 3.825 visitantes tinham passado pelas barreiras sanitárias instaladas no portal. Desses 1.825 eram turistas de um dia. Os outros 2 mil estavam hospedados.

A localidade já tinha 1,2 mil turistas em hospedagem mais longa, devido aos eventos como o ‘Inverno na Montanha’, com programação gastronômica e cultural. No total, os 5 mil visitantes superavam a população local, de 4,2 mil moradores.

A prefeitura ampliou a fiscalização, depois de relatos de aglomerações e pessoas sem máscara no feriado de Corpus Christi. Quem for flagrado sem o protetor facial, recebe multa de R$ 50. Nos bares e restaurantes, era obrigatória a distância de 1,5 m entre os frequentadores. Carros estacionados em desacordo com as regras de trânsito estavam sendo multados.