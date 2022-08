Câncer de bexiga: o acesso a novos medicamentos pode mudar a história da doença

O tumor de bexiga é uma doença agressiva que pode surgir tanto em homens quanto em mulheres – mas é muito mais comum neles. A explicação para isso, de acordo com o oncologista Fernando Maluf, fundador do Instituto Vencer o Câncer, está ligada ao principal fator de risco desse tipo de câncer: o tabagismo. “Isso porque, em números absolutos, os homens ainda fumam mais que as mulheres”, explica. “Quando a fumaça do cigarro é inalada, leva para o corpo mais de mil componentes tóxicos. Eles têm uma ação direta nas vias respiratórias e são absorvidos pelo trato digestivo e também pelo sangue”, descreve o médico. “Quando esse sangue passa pelo rim, as substâncias danosas do tabaco se acumulam na urina e ficam paradas na bexiga, irritando a mucosa do órgão e propiciando o desenvolvimento de lesões”, completa.

Atenção aos sinais

A presença de sangue na urina pode sinalizar o surgimento do câncer de bexiga e merece uma investigação. “Aumento da frequência urinária, ardor ao urinar e dor pélvica também podem aparecer, mas esses são sintomas de uma doença mais avançada”, explica Fernando Maluf. Para chegar ao diagnóstico, é comum a solicitação de um exame de imagem, capaz de indicar uma massa ou pólipo no órgão. A citoscopia, um exame endoscópico no interior da uretra, também faz parte da análise. Se for detectada uma lesão suspeita, é realizada uma raspagem, chamada ressecção transuretral (RTU), para retirar uma amostragem do tumor, que será analisada em laboratório.

“O câncer de bexiga pode ser diagnosticado em diferentes fases. Na primeira, mais precoce, ele está restrito à mucosa do órgão, e o tratamento é feito por raspagem. Em alguns casos, se recorre também à aplicação da BCG intravesical, que induz uma resposta inflamatória capaz de proteger contra o reaparecimento da doença”, explica o oncologista.

Possibilidades terapêuticas

Quando o câncer já invadiu a camada muscular, a alternativa é a remoção total ou parcial da bexiga, algumas vezes associada a quimio e radioterapia, na tentativa de preservar a maior parte do órgão. Na fase em que o tumor chegou ao tecido gorduroso, a outros órgãos próximos ou aos linfonodos, ou seja, aos gânglios, o tratamento pode combinar cirurgia, quimio, radio e imunoterapia, esta usada para estimular o sistema imunológico a combater as células cancerosas.

“Em seu estágio mais avançado, o tumor se espalhou para locais distantes, como fígado, pulmão e ossos. São as metástases”, observa Fernando Maluf. “Nessa fase, quando os recursos como quimio e imunoterapia falham, hoje contamos com avanços como os chamados anticorpos conjugados a drogas (ADCs, na sigla em inglês)”, conta o especialista, que explica como age essa classe de medicamentos: “Essa droga inteligente age como um cavalo de troia. Ela se alia a um receptor muito predominante no câncer de bexiga, o nectina-4, e dessa forma consegue colocar dentro da célula tumoral uma substância que inibe sua proliferação, sem atacar os tecidos sadios”, explica. Um estudo mostrou que, em casos da doença metastática, a nova droga, comparada aos quimioterápicos convencionais, reduziu em torno de 30% o risco de morte e de progressão do câncer.1

Para apresentar e discutir os avanços no tratamento de câncer de bexiga, a Zodiac, empresa do grupo Adium, reúne especialistas no dia 27 de agosto, em evento de apresentação da primeira terapia do tipo ADC aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para pacientes metastáticos. Na abertura, o oncologista Fernando Maluf traça um panorama atual dos tumores uroteliais e fala sobre particularidades da jornada dos pacientes. O evento conta ainda com a presença de nomes como o oncologista Daniel Petrylak, professor do Yale Cancer Center, e Guru P. Sonpavde, diretor do programa de câncer de bexiga do Dana-Farber Cancer Institute – em painéis com moderação de especialistas como Andrey Soares, Diogo Rosa, Gustavo Carvalhal e Fabio Schultz.