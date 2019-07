São Paulo terá dia D de vacinação contra o sarampo neste sábado

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo vai realizar o dia D de vacinação contra o sarampo neste sábado, 20. O foco da mobilização é a população de 15 a 29 anos, que é o público-alvo de uma campanha iniciada em 10 de junho e que deve continuar até 16 de agosto.

A população pode buscar a vacina na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais perto de sua casa. As doses também serão aplicadas em postos volantes, que podem ser consultados aqui.

De acordo com o último balanço da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado no dia 15 deste mês, foram registrados 384 casos da doença neste ano no Estado, dos quais 272 foram na capital.

O sarampo é uma doença grave e que pode levar à morte, mas pode ser evitada pela vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba. Ela integra o Programa Nacional de Imunizações (PNI) e é aplicada aos 12 meses, com reforço aos 15 meses com a tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba e varicela).

A faixa etária escolhida é considerada a mais vulnerável a infecções por causa da menor procura pela segunda dose da vacina. Até os 29 anos, a recomendação é tomar duas doses do imunizante. Entre 30 e 59 anos, a pessoa deve ser vacinada uma vez. Para quem não sabe se já tomou o número adequado de doses da vacina, a orientação é se vacinar.

Quem já teve sarampo não precisa se vacinar, pois já possui os anticorpos para que a doença seja evitada. Clique aqui para saber mais sobre quem deve tomar a vacina.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, desde março, já foram realizadas 843 ações de bloqueios com aplicação de 32.732 doses. Esse tipo de mutirão é realizado quando há casos suspeitos da doença.

Até 16 de agosto, o imunizante será aplicado na cidade de São Paulo e em Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul.

