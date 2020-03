Casos confirmados do novo coronavírus chegam a 108 no Distrito Federal

LEIA TAMBÉM > Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

BRASÍLIA - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afirmou que há pelo menos 108 casos do novo coronavírus confirmados na unidade da Federação. Somente na sexta-feira, 20, 24 novos casos foram registrados. Desses, quatro estão internados na rede pública, e os demais se encontram em quarentena domiciliar.

Segundo o último levantamento do Ministério da Saúde, divulgado na sexta, 904 pessoas estão com o novo coronavírus no Brasil, das quais 87 no Distrito Federal.

Diante dos novos casos, o governo do Distrito Federal determinou nesta semana o fechamento de praticamente todo o comércio a partir desta sexta-feira. Os únicos estabelecimentos que poderão seguir com as portas abertas são clínicas médicas, laboratórios, farmácias, supermercados, padarias, serviços de delivery, lojas de materiais de construção e produtos para casa e postos de combustíveis.

