Casos de coronavírus passam de 200 mil e OMS fala em ameaça sem precedentes

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

Autoridades da Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmaram nesta quarta-feira, 18, que o novo coronavírus é hoje "inimigo comum da humanidade" e representa uma ameaça sem precedentes. A instituição afirmou que os casos de pessoas infectadas pela pandemia já ultrapassam os 200 mil, com 8 mil mortes. Quatro em cada cinco casos estão concentrados na Europa e na região do Pacífico Ocidental.

"O coronavírus representa uma ameaça sem precedentes, mas também é uma ocasião sem precedentes para nos unirmos contra um inimigo comum, um inimigo da humanidade", afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS em entrevista à imprensa. No Brasil, há 291 casos confirmados em 16 Estados e o Distrito Federal.

"A OMS continua pedindo a todos os países que implementem uma abordagem abrangente, com o objetivo de diminuir a transmissão do coronavírus e reduzir a curva (de avanço da epidemia). Essa abordagem está salvando vidas e ganhando tempo para o desenvolvimento de vacinas e tratamentos", afirmou Ghebreyesus. Segundo ele, essa estratégia foi efetiva na Coreia do Sul, que já teve 800 casos e, após medidas de restrição de circulação de pessoas, tem apenas 90.

O diretor da OMS reforçou a mensagem de que os países e os indivíduos precisam tratar a questão com a seriedade. "Para suprimir e controlar a epidemia, os países devem isolar (os infectados), testar, tratar e rastrear (a origem da contaminação). Não presuma que sua comunidade não será afetada. Prepare-se como se fosse (acontecer). Não presuma que você não será infectado. Prepare-se como se fosse", aconselhou.

A OMS informou que está organizando um estudo com dados de vários países para identificar tratamentos ainda não testados. A medida é uma forma de acelerar a busca por potenciais terapias e medicamentos para combater a infecção. A instituição também recomendou o cancelamento de eventos esportivos, shows e outras situações que podem reunir muitas pessoas.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

Na terça, a OMS pediu que os países adotassem as medidas mais ambiciosas possíveis para evitar o avanço da pandemia. "Todos os países, sem exceção, precisam adotar as ações mais ambiciosas para parar ou frear a ameaça do coronavírus. Ações ambiciosas incluem ações comunitárias. Pensar 'isso não me diz respeito' não é uma opção", afirmou o diretor regional da OMS na Europa, Hans Kluge, lembrando que a região é o epicentro da pandemia.

Receba as principais atualizações sobre o coronavírus no seu email. Clique aqui e se inscreva.