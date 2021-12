Casos de gripe crescem em São Paulo com nova cepa em circulação

A cidade de São Paulo tem visto um crescimento de casos de gripe, causados pelo vírus influenza, nas últimas duas semanas. Médicos, pesquisadores e lideranças comunitárias relatam a alta de atendimentos nos postos de saúde e pronto-socorros, além de internações. No Hospital São Paulo, por exemplo, 19 pessoas foram internadas em leitos clínicos nos últimos sete dias, segundo a infectologista Nancy Bellei, coordenadora de testagem da unidade.

Ela, que também é professora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), diz que o aumento está associado ao surgimento de uma nova cepa do vírus Influenza A H3N2. Essa variante, chamada ‘Darwin’, escapa da vacina contra Influenza aplicada este ano no Brasil e está em circulação no Rio de Janeiro, que vive uma epidemia de gripe.

Leia Também Depois do Rio, Brasil deve ter alta de casos de gripe

O número de internados no Hospital São Paulo, unidade de referência na zona sul da capital paulista, cresceu na última semana e supera os casos de covid-19, relata a médica. “Nitidamente estamos numa epidemia de gripe em São Paulo. Estamos tendo uma média de 3 a 4 pacientes com gripe internados por dia, contra a média de 1 com covid-19”, diz Nancy.

No Hospital Emílio Ribas, pelo menos duas pessoas diagnosticadas com Influenza estavam internadas em leitos de UTI nesta terça-feira, 14. “Os casos aumentaram nas últimas semanas. A maioria apresenta sintomas leves, mas também temos casos graves”, afirma o infectologista Jamal Suleiman, que coordena o setor epidemiológico do hospital.

Para o virologista Celso Granato, diretor clínico do Grupo Fleury, é possível que os casos de gripe diagnosticados nos próximos meses se desenvolvam para quadros clínicos piores que a covid-19 porque a maioria dos brasileiros já tomaram pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus, resultando em uma imunidade maior do que contra uma cepa nova da Influenza. Os casos tendem a ser mais graves entre crianças até 4 anos de idade, pessoas idosas e pessoas com comorbidades.

Outro fator para a maior gravidade é o tempo que o Brasil está sem registrar surtos de gripe. Por conta das medidas de distanciamento social impostas pela pandemia do coronavírus, como o uso de máscara e a redução de aglomerações, o vírus da Influenza e outros vírus respiratórios pararam de circular. O efeito é uma queda nos anticorpos produzidos pelo organismo humano quando está em contato com os vírus. "Quando você tem gripe de vez em quando, você mantém um certo estímulo para a produção de anticorpos, mas não estávamos produzindo anticorpos nesse último ano", explicou Granato.

Na avaliação de Celso Granato e de Jamal Suleiman, ainda não é possível afirmar que São Paulo vive uma epidemia. Eles afirmam que o atípico é a sazonalidade do aumento de casos, já que isso costuma acontecer anualmente durante perto do inverno ou nas semanas iniciais da estação, entre abril e julho.

Além da circulação da nova cepa, uma das justificativas para o aumento de casos é o relaxamento do uso da máscara e o aumento das aglomerações depois de praticamente dois anos de pandemia. “Já era um fato esperado porque as pessoas passaram dois anos se protegendo de uma maneira melhor e agora relaxam. Elas ficam suscetíveis”, disse Suleiman.

Outro fator, destacado por Nancy, é o fato de a vacina aplicada no programa de imunização este ano não proteger contra a cepa circulante. Apesar de ter o subtipo H3N2 na composição, a vacina foi produzida a partir de uma versão diferente.

A explicação para isso é que quando a variante Darwin entrou na fórmula vacinal da Organização Mundial da Saúde (OMS), as doses para a campanha já haviam sido distribuídas para o Brasil. Isso aconteceu porque a variante foi identificada pela primeira vez na Austrália em julho deste ano. “Praticamente todo ano a gente tem que fazer mudança na vacina porque a transformação desse vírus é muito rápida”, disse Nancy Bellei.

“Usar uma vacina antiga não garantiria nenhuma proteção porque a própria OMS já mudou a vacina”, acrescentou a infectologista. A recomendação é reforçar o uso de máscara e reduzir as aglomerações. Especialistas já tinham alertado nesta segunda-feira para o aumento de gripe em outras capitais brasileiras, depois de os casos cresceram no Rio de Janeiro. A grande circulação de passageiros entre essas cidades, principalmente a partir do Rio, São Paulo e Brasília, e o relaxamento das medidas de distanciamento são apontados como motivos.

Crianças são principais transmissores de infecções virais

Coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), o médico Marcelo Otsuka destaca que “os principais transmissores dessas infecções virais são as crianças”, que acabam sendo mais comprometidas. “Temos visto muito mais crianças internadas por quadros virais”, relata o médico. “Os prontos-socorros de pediatria, por exemplo, têm estado lotados por conta disso.”

Mesmo com a percepção de que esse fenômeno tem ocorrido, o médico diz que ainda é cedo para se dizer que há surto de gripe em São Paulo. Por outro lado, explica que o aumento de ocorrências do vírus no Rio Janeiro pode se dar pela baixa cobertura vacinal contra gripe na capital carioca e por conta de um dos vírus que circula pela cidade (Darwin/H3N2) não ser abarcado pela proteção conferida pela vacina para gripe.

Em São Paulo, postos de saúde de Paraisópolis, na zona Sul, chegaram a fazer 600 atendimentos por dia, levando a uma espera de até duas horas, segundo relatos de moradores. Procurada, a prefeitura de São Paulo ainda não respondeu sobre os números no bairro.

A gripe também atingiu dez atletas da equipe feminina de futebol do São Paulo FC após a final do Campeonato Paulista no dia 8. Elas foram testadas para covid-19 e o diagnóstico deu negativo. O clube afirma que todas estão bem e em repouso. / COLABOROU ÍTALO LO RE