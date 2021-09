Casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave estão estáveis e no patamar mais baixo da pandemia

RIO - O Brasil aponta para sinal de estabilidade de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e no patamar mais baixo desde o início da pandemia de covid-19. Apenas Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Pará e Rondônia registraram sinal de crescimento de casos na tendência de longo prazo, que considera seis semanas.

Leia Também Nova pílula contra covid tem bons resultados em testes, diz Merck

Os dados constam em novo Boletim InfoGripe, da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira, 30. Desde que começou a pandemia, cerca de 96% dos casos de SRAG registrados e analisados em laboratório correspondem a infecções pelo novo coronavírus.

O levantamento considera a semana epidemiológica de 19 a 25 de setembro. Enquanto cinco Estados apresentaram tendência de alta, 14 apontam para queda na tendência de longo prazo.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

São eles: Acre, Amapá, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo e Tocantins.

Ainda segundo o estudo, Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro são os únicos que apresentam sinal de crescimento na tendência de curto prazo, que leva em conta as três últimas semanas do período analisado.