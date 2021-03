Fase emergencial em SP: centro de contingência recomenda estender restrições por mais 15 dias

O coordenador do Centro de Contingência ao Coronavírus em São Paulo, Paulo Menezes, informou que foi enviado nesta terça-feira ao governador João Doria (PSDB) uma proposta para estender a fase emergencial do Plano São Paulo por mais 15 dias.

"A proposta está sendo discutida com o governador. Acredito que deve haver uma definição mais para o final da semana", disse em breve conversa com o Estadão.

Na avaliação do comitê, o sistema de saúde do Estado de São Paulo está colapsado desde a semana passada e, para diminuir a ocupação de leitos, é fundamental que o plano de maior restrição da pandemia seja mantido por pelo menos 30 dias.

Desde a semana passada, o governo paulista colocou todo o Estado na fase emergencial, ainda mais restritiva do que a fase vermelha do Plano São Paulo, programa de retomada da economia e flexibilização da quarentena. Segundo a gestão Doria, a fase emergencial vai aumentar as medidas restritivas em 14 atividades, impactando diretamente mais de 4 milhões de pessoas. A previsão inicial é que a fase emergencial siga até dia 30 de março.