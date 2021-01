Chegam ao Brasil 2 milhões de doses da vacina importada da Índia

SÃO PAULO - Chegaram na tarde desta sexta-feira, 22, no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, os dois milhões de doses da vacina contra covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca. A carga foi importada da Índia após uma negociação diplomática que se estendeu por uma semana. O Brasil esperava contar com essas doses desde o domingo, 17.

As doses foram trazidas da Índia em voo comercial da companhia Emirates, que chegou às 17h27. O Brasil chegou a planejar um voo comercial da Azul para trazer o carregamento, mas o plano acabou revisto após a mudança no cronograma de entrega. Acompanharam o recebimento dos lotes o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, junto com os ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Fábio Faria (Comunicações), além do embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy.

#Aovivo Vacinas trazidas da Índia chegam ao Aeroporto de Guarulhos. Acompanhe pela @TVBrasil e redes sociais. https://t.co/qj60TMPkid — TV Brasil (@TVBrasil) January 22, 2021

As doses seguem para o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde devem chegar às 21h. Lá, está previsto pronunciamento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e entrevista coletiva à imprensa. Apenas parte da imprensa pôde acompanhar o desembarque das vacinas em São Paulo. A administração do aeroporto bem como o Ministério da Saúde justificaram que, por questões sanitárias e de segurança, apenas fotógrafos e cinegrafistas teriam acesso a Pazuello e à área de desembarque das vacinas.

As doses que chegaram nesta tarde devem integrar a primeira rodada de aplicações do Plano Nacional de Imunização (PNI). Até agora, foram distribuídas para aplicação 6 milhões de doses da Coronavac, imunizante da Sinovac desenvolvido em parceria com o Instituto Butantan.

Bolsonaro agradece primeiro-ministro da Índia

O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 22, para fazer um agradecimento ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, pelas tratativas necessárias ao envio dos 2 milhões de doses de vacinas desenvolvidas pela farmacêutica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford.

"Primeiro Ministro Narendra Modi. O Brasil sente-se honrado em ter um grande parceiro para superar um obstáculo global. Obrigado por nos auxiliar com as exportações de vacinas da Índia para o Brasil", escreveu Bolsonaro. A mensagem foi publicada, primeiro, pela manhã, no Twitter, e à noite, após a aterrissagem da aeronave que trouxe as vacinas, no Facebook.

- Namaskar, Primeiro Ministro @narendramodi - O Brasil sente-se honrado em ter um grande parceiro para superar um obstáculo global. Obrigado por nos auxiliar com as exportações de vacinas da Índia para o Brasil. - Dhanyavaad! धनयवाद pic.twitter.com/OalUTnB5p8 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 22, 2021

A remessa dos produtos ocorreu 13 dias após o presidente Jair Bolsonaro enviar uma carta ao líder indiano pedindo para que as doses fossem liberadas com urgência para o Brasil. O governo brasileiro chegou a preparar um avião para ir à Índia buscar o carregamento.

O governo indiano, no entanto, não autorizou a exportação das vacinas antes do início da imunização local, em 16 de janeiro. Quando as remessas foram autorizadas, o Brasil ficou de fora da primeira leva de destinos.

Brasil agora conta com 12,8 milhões de doses

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta sexta-feira o uso emergencial de mais 4,8 milhões de doses produzidas pelo Butantan. No total, o Brasil deve dispor de 12,8 milhões de doses. Levantamento do consórcio de veículos de imprensa com cinco Estados e o Distrito Federal, apontaram que, até esta quinta-feira, 21, 109.097 pessoas foram vacinadas no País.

Após ter conseguido destravar o envio das vacinas com a Índia, o governo brasileiro deve continuar em tratativas com a China para envio de insumos necessários para a continuidade da fabricação de doses no País. Tanto o Instituto Butantan como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) dependem do envio do insumo para distribuir vacina à população brasileira. O Butantan já informou que a sua capacidade produtiva está perto de parar sem o material. A Fiocruz alterou a previsão de entrega inicial de doses.