China admite ‘falhas e deficiências’ para atender surto de coronavírus, diz site

O Comitê Permanente do Politburo do Partido Comunista da China admitiu que ocorreram “falhas e deficiências” no início do surto do novo coronavírus no País, de acordo com informações da BBC News. O vírus deixou ao menos 427 mortos, dois fora da China continental, e mais de 20,4 mil casos confirmados.

LEIA TAMBÉM > Rios roubados

Segundo o site da BBC, o comitê também determinou uma repressão “severa” aos mercados ilegais de venda de animais vivos - onde o vírus poderia ter começado a se alastrar pela cidade de Wuhan.

“Em resposta às deficiências e deficiências... Precisamos melhorar nosso sistema nacional de gerenciamento de emergências e melhorar nossas habilidades em lidar com tarefas urgentes e perigosas", apontou um relatório chinês. “É necessário fortalecer a supervisão dos mercados, proibir definitivamente e reprimir severamente os mercados e o comércio ilegal de animais silvestres."

Um médico de Wuhan chegou a alertar colegas de profissão sobre o coronavírus no fim do ano passado, mas foi acusado de “fazer falsos comentários”, pelo qual chegou a ser repreendido pela polícia por “atividade ilegal”, ainda segundo informações da BBC.

Hong Kong tem primeira morte por coronavírus; Bélgica confirma 9º caso na Europa

Hong Kong confirmou a primeira morte causada pelo novo coronavírus nesta terça-feira, 4, a segunda fora da China continental. Ao menos 427 pessoas morreram em decorrência da doença desde o início do surto, cujo epicentro é a cidade de Wuhan.

A morte em Hong Kong ocorreu em meio a uma greve de mais de 2 mil funcionários de hospitais, iniciada há dois dias e cuja reivindicação principal é o fechamento da fronteira com a China continental como forma de conter o surto.

Também nesta terça, o Ministro da Saúde de Cingapura confirmou os primeiros quatro casos de transmissão local do coronavírus no País.

Além disso, a Bélgica confirmou o primeiro caso do País, identificado entre um dos nove cidadãos belgas buscados em Wuhan no domingo, 2. Os demais tiveram resultados negativos nos testes.

Já a Rússia anunciou que está preparando uma área de quarentena na Sibéria para receber os russos advindos de Wuhan. O período de isolamento deve durar 14 dias. /AP e REUTERS