China começa a desenvolver vacina contra coronavírus

A China começou a desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus que, no momento, deixou pelo menos 56 mortos entre os 1.975 infectados diagnosticados no país asiático, informou a imprensa local neste domingo, 26.

De acordo com o jornal estatal, o cientista Xu Wenbo, do Centro de Prevenção e Controle de Doenças, disse que o órgão já está desenvolvendo uma vacina contra o coronavírus "depois de isolar com sucesso a primeira cepa do vírus".

A notícia chega em um momento em que a China está expandindo medidas de prevenção para a disseminação do vírus, como o fechamento do acesso à cidade de Shantou, no sudeste, ou a suspensão dos serviços de ônibus interprovinciais em Pequim, Tianjin, Xian e na província de Shandong. /EFE