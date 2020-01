China isola segunda cidade para conter surto de coronavírus

HUANGGANG - A China isolou mais uma cidade para tentar conter o coronavírus que atinge o país e que já deixou 17 mortos e mais de 600 infectados. Com cerca de 7 milhões de habitantes, Huanggang se localiza na província de Hubei, a cerca de 70 quilômetros da capital Wuhan, centro do surto.

As autoridades de saúde de Huanggang colocaram a cidade em quarentena e determinaram a suspensão das operações dos ônibus e trens desde o início da madrugada. Também foram fechados estabelecimentos como cafés e cinemas. A recomendação é que a população só deixe a cidade em casos de extrema necessidade.

Em Huanggang, foram notificados 12 casos do coronavírus até segunda-feira, 20. A cidade vizinha de Ezhou, com cerca de 1 milhão de habitantes, informou que também fechou as estações de trem.

Há uma preocupação crescente de que o vírus se espalhe rapidamente com o feriado do ano-novo lunar, quando milhares de chineses viajam pelo país e para o exterior.

Fora da China, há confirmação de oito casos de coronavírus em cinco países:

Tailândia (4)

Coreia do Sul (1)

Japão (1)

Taiwan (1)

Estados Unidos (1)

Brasil sem casos suspeitos

Nesta quarta-feira, 22, a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais reportou uma possível infecção, de uma brasileira que viajou à China. Logo após o anúncio, porém, o Ministério da Saúde contestou o informe sob o argumento de que a paciente não se enquadra na definição de casos suspeitos da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O ministério disse não haver casos suspeitos no Brasil e informou monitorar diariamente a situação com a OMS. O governo federal já notificou a área de portos, aeroportos e fronteiras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para as medidas de prevenção à entrada do vírus no País.

As recomendações incluem a revisão dos fluxos de investigação de casos identificados nesses pontos de entrada no Brasil - hospital de referência para encaminhamento e investigação de contatos com outras pessoas, por exemplo.

Ainda conforme o Ministério da Saúde, medidas de prevenção estão sendo revistas nos principais aeroportos de conexão com a China, como os de São Paulo (Guarulhos), Rio de Janeiro, Brasília e Campinas (Viracopos), mas não detalhou as medidas. /COM INFORMAÇÕES DA REUTERS

