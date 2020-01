China suspende viagens para o Exterior

O governo chinês suspenderá viagens organizadas para dentro e fora da China, para tentar conter a epidemia causada pelo vírus que já matou 41 pessoas no país, e afeta outras regiões do mundo, anunciou a televisão pública neste sábado, 25.

A partir de segunda-feira, as agências de viagens não poderão vender reservas de hotéis ou viagens em grupo, explicou a CCTV. Vários casos de poluição na Ásia, Europa e Estados Unidos são devidos a pessoas da China, onde a epidemia começou em dezembro.

Medidas de isolamento e controle forma intensificadas neste sábado, para impedir a propagação da epidemia de coronavírus, que causou uma "situação grave", nas palavras do presidente Xi Jinping.

"Enquanto tivermos uma confiança firme, vamos trabalhar juntos - prevenção e tratamentos científicos - com políticas precisas, certamente seremos capazes de vencer a batalha", disse Xi.

O governo enviou o exército e decidiu construir um segundo hospital de emergência para tratar os infectados por esse vírus, que já chegou à Europa, Estados Unidos e Austrália, além da Ásia.

Restrições de tráfego em Wuhan, coração da epidemia, alerta máximo em Hong Kong, controles sistemáticos no transporte de norte a sul. A China se esforça para conter o vírus, que já deixou, além dos 41 mortos, cerca de 1.300 infectados.

Mas o vírus se expande e já está presente em quatro continentes. A Europa registrou seus três primeiros casos na sexta-feira, em três pessoas que moram na França e que estiveram recentemente em Wuhan. A Austrália também confirmou quatro casos neste sábado, todos em pessoas que acabaram de voltar da China.

Na Ásia, existem vários países afetados e nos Estados Unidos um segundo caso foi confirmado na sexta-feira.

A China entrou nas últimas horas do Ano do Rato, mas as comemorações do Ano Novo foram mínimas e não muito festivas. Nas ruas de Wuhan, uma metrópole de 11 milhões de habitantes, não havia bombinhas nem dragões.

Nos limites da zona proibida, a cerca de 20 km a leste do centro da cidade, os veículos tentavam atravessar o pedágio de uma rodovia, mas precisavam se virar.

"Ninguém pode sair", repetiu um policial à AFP. A partir de quinta-feira, nem trens nem aviões podem sair da cidade.

Além de Wuhan, quase toda a província de Hubei está isolada do mundo, com cerca de 56 milhões de pessoas confinadas. / AFP