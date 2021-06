Cidade de São Paulo vacina todas as gestantes com mais de 18 anos a partir de segunda-feira

A Prefeitura de São Paulo confirmou o início da vacinação contra a covid-19 de todas as gestantes com mais de 18 anos a partir de segunda-feira, 7. Até o momento, estavam sendo vacinadas somente gestantes com comorbidades. Também será antecipada para segunda a vacinação de pessoas com comorbidades a partir de 18 anos.

A mudança foi anunciada na manhã desta sexta, 4, pelo prefeito Ricardo Nunes, MDB, em visita ao ônibus laboratório que realiza testagem de passageiros sintomáticos, barreira sanitária montada no Aeroporto de Congonhas. A informação também foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Município.

Para a vacinação de gestantes e puérperas, mulheres que deram à luz até 45 dias, acima dos 18 anos, é necessário apresentar uma indicação médica que ateste que a mulher possa tomar a vacina. Para este público, serão utilizadas vacinas da Pfizer e a Coronavac.

Já pessoas com comorbidades que forem tomar a primeira dose da vacina precisam apresentar comprovante de condição de risco, como receitas e relatórios físicos ou digitais com CRM do médico e a validade de dois anos de emissão. Desde maio, no município de São Paulo quem vai se vacinar precisa apresentar comprovante de residência.

Assim como demais grupos, pessoas com comorbidades e gestantes, podem ser imunizadas nas 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS), AMA/UBS Integradas, nos dez mega postos, farmácias e drives implantados na cidade. Quem precisar tomar a segunda dose deve procurar uma das UBSs da cidade.