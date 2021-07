Com mais de 80% dos adultos vacinados com a 1ª dose, lotação de UTIs despenca na cidade de SP

A cidade de São Paulo chegou nesta quinta-feira, 29, a 10 milhões de doses da vacina contra a covid-19 aplicadas na população. O balanço leva em consideração quem recebeu ao menos a primeira dose (7,2 milhões de pessoas, o que equivale a cerca de 80% da população adulta e 58% da população geral) e quem já completou a imunização (2,49 milhões com as duas doses e 313 mil com a dose única, 30,5% da população adulta e 23% dos habitantes totais).

O avanço da imunização tem se refletido na queda dos indicadores de internação na capital paulista. A taxa atual de ocupação de leitos de UTI destinados a tratamento de pacientes com a doença está em 44,1%. Há um mês, a taxa era de 60%; há dois meses, a porcentagem estava em 74%. A quantidade absoluta de pessoas internadas em unidades intensivas está hoje em 528 pacientes. No fim de maio, a quantidade era superior a 1 mil. Especialistas alertam que cuidados contra a pandemia ainda são necessários.

“No auge da segunda onda, em março, abril, tínhamos mais de 93% de ocupação de leitos de UTI”, relembra em entrevista ao Estadão o secretário municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido.

A cidade passa agora, segundo ele, por um momento de maior estabilidade em relação há alguns meses e de redução da pressão no sistema de saúde. “Mas não podemos bobear, a pandemia continua, as medidas sanitárias precisam acontecer”, diz, exaltando a importância da vacinação.

São Paulo conta hoje, segundo dados do último boletim diário da Secretaria Municipal da Saúde, com 2.513 leitos para covid-19 em operação: 1.197 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 1.316 leitos de enfermaria. O número de leitos é remanejado de acordo com as necessidades da rede de atendimento e os índices de ocupação. O número de UTIs era de 1.371 no fim de maio, por exemplo.

O cenário da capital também tem sido notado em cidades do entorno e no Estado como um todo. A média móvel de novas internações na Grande São Paulo, segundo dados do governo estadual, foi de 480 na quinta-feira. Há um mês, em 29 de junho, o patamar estava em 876. Em 29 de maio, estava em 1.215.

Cidade tem ‘adesão maciça’ à vacinação, aponta secretário

A vacinação em São Paulo teve crescimento expressivo sobretudo nos últimos 30 dias. No dia 29 de junho, a cidade tinha 56,8% da população maior de 18 anos vacinada com ao menos uma dose. Em um mês, 25% dos adultos foram imunizados, totalizando agora 81,8% com ao menos a primeira dose. Já aquelas com imunização completa são 2.811.823 pessoas, o equivalente a 30,5% da população adulta.

Para o secretário, três fatores explicam São Paulo ter atingido a marca de 80% de vacinados com ao menos uma dose contra a covid-19: uma maior regularidade na chegada dos lotes de vacina, o fato de as faixas de idade de 30 e 40 anos (vacinadas nas últimas semanas) serem mais numerosas e, por fim, a adesão da vacinação na cidade.

“A gente abre para 29 anos, por exemplo, e em dois dias a gente vacina todo mundo com essa idade. Quando faz o somatório dos dias destinados a essa faixa etária, dá mais 90% do esperado”, diz Aparecido. “É uma adesão maciça, instantânea.”

Para algumas faixas etárias, inclusive, a taxa de adesão da cidade supera 100%, já que, segundo explica o secretário de Saúde, São Paulo acaba vacinando pessoas de cidades vizinhas. Além de também atendê-las na rede hospitalar.

Variante Delta exige que cuidados sejam mantidos, aponta especialista

O diretor da Fiocruz SP e professor de Medicina da Universidade de São Carlos (Ufscar) Rodrigo Stabeli reforça que a queda nas taxas de ocupação de leitos de UTI e de número de óbitos por conta da vacinação já têm sido observados inclusive em nível nacional, o que mostra a efetividade dos imunizantes. “A vacina é a metodologia efetiva para se fazer a mitigação dos casos graves e do número de óbitos”, diz.

O pesquisador complementa que esse impacto fica ainda mais evidente no Estado de São Paulo, já que é o mais populoso do País. Ele reforça que não há mais prevalência de internações por covid-19 entre os mais de 60 anos justamente por conta do avanço da vacinação e que, mesmo nas faixas entre 30 e 60 anos, o cenário começa a melhorar. Mas alerta, por outro lado, que é necessário ter cuidado com a variante Delta e seguir medidas de segurança, já que os números melhoraram, mas ainda seguem altos.

“Mesmo tendo vacinação de primeira dose em São Paulo numa cobertura de 80% na população adulta, a gente sabe que a cobertura vacinal completa é com duas doses”, relembra. “Então, é importante que ainda se faça as medidas sanitárias que já se tornaram um mantra na nossa vida.”