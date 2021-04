Cidade de SP tem recorde de 420 sepultamentos em só um dia; alta em março foi de 63%

A cidade de São Paulo realizou 420 sepultamentos na última terça-feira, 30, o maior número registrado na capital desde o início da pandemia do coronavírus. Na mesma data, o Estado havia atingido o seu recorde de mortes pela covid, com 1.209 óbitos em apenas 24 horas.

O mês de março também atingiu o recorde de sepultamentos, de acordo com informações do Serviço Funerário da capital, registrando um aumento de 63,1% em relação a fevereiro. Ao todo, foram 9.728 pessoas sepultadas, contra 5.964 no mês anterior.

Leia Também Cemitério na zona norte de SP interrompe sepultamentos por falta de espaço

A média diária de sepultamentos ao longo da última semana foi de 370, no município. De acordo com o Plano de Contingência apresentado pela Prefeitura, novas medidas como a abertura de dois centros de sepultamento e a contratação de 220 agentes funerários serão adotadas caso esse número se mantenha acima dos 400.

Ainda na semana passada, o Serviço Funerário de São Paulo ampliou o horário de funcionamento em quatro cemitérios da região metropolitana - Vila Formosa, São Luiz, Vila Nova Cachoeirinha e São Pedro -, que passaram a funcionar até as 22h. Para estas, foram contratados 50 novos sepultadores que ajudam com a demanda noturna.

"O objetivo da nova medida é otimizar o serviço de sepultamento diário, a fim de amenizar o sofrimento dos familiares e garantir dignidade no momento do sepultamento", afirma a Prefeitura, em nota. Os outros 18 cemitérios sob administrados pelo município seguem com o horário de funcionamento regular, das 7h às 18h.

De acordo com a Prefeitura, nenhum cemitério está próximo do esgotamento de vagas. Caso o número de sepultamentos diários se mantenha acima dos 400, outras medidas podem ser adotadas pela administração municipal, como a suspensão de velórios em locais públicos.