Cidade do Rio começa a vacinar crianças em 17 de janeiro

As crianças de 11 anos que moram no município do Rio de Janeiro vão começar a ser vacinadas contra a covid-19 no próximo dia 17. A prefeitura divulgou na manhã desta quinta-feira, 6, o calendário de vacinação, que atende crianças de 5 a 11 anos em datas escalonadas por idade, partindo dos mais velhos, de 17 de janeiro a 9 de fevereiro.

As primeiras crianças a serem atendidas serão meninas de 11 anos, na segunda-feira, 17. No dia 18 será a vez dos meninos dessa idade, e no dia seguinte haverá uma repescagem para crianças dessa idade de ambos os sexos.

Cada idade será atendida em três dias consecutivos, sempre começando com meninas, de segunda-feira a sábado. O calendário se estende até 9 de fevereiro, o terceiro dia de vacinação para crianças de 5 anos.

A vacina aplicada será da Pfizer, a única autorizada até o momento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para essa faixa etária.Segundo a agência, a imunização contra a covid-19 é segura e têm eficácia comprovada contra o agravamento da doença. "A vacinação das crianças é fundamental, é uma das coisas mais importantes para nos proteger da variante Ômicron. Essa é uma variante que se dissemina de forma muito veloz e é ainda mais rápida em crianças", disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.