Cidade do Rio de Janeiro tem menor número de internados por covid-19 desde início da pandemia

O município do Rio de Janeiro registrou neste domingo, 17, o menor número de pacientes internados por covid-19 na rede pública de saúde desde o início da pandemia. A taxa de transmissão do vírus também é a mais baixa, de acordo com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

"Temos hoje o menor número de pacientes internados por covid-19 desde o início da pandemia e a menor taxa de transmissão do vírus", publicou Soranz em uma rede social.

O Painel Rio Covid-19, com informações da situação da pandemia na capital fluminense, mostra que há 228 pacientes internados com covid-19 no sistema público de saúde na cidade. A taxa de ocupação de leitos neste domingo estava em 49%.

"Nesta semana, de cada cem testes para covid-19 realizados no Rio, somente quatro foram positivos. É o menor percentual de positividade visto até o momento", escreveu Soranz em outra postagem.

O Rio de Janeiro já aplicou mais de 10 milhões de doses de vacina contra a covid-19. Na população contemplada pelo plano de imunização, ou seja, com 12 anos de idade ou mais, 99,4% já receberam ao menos uma dose do imunizante, o equivalente a 86,8% da população total da cidade.

Já receberam a dose única ou as duas doses da vacina o equivalente a 71,6% da população que pode se imunizar, ou seja, com 12 anos ou mais. Se consideradas também as crianças, 61,3% da população da cidade completou o ciclo vacinal.

O município aplicou ainda 506.157 doses de reforço em idosos e profissionais de saúde.