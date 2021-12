Cidade de SP faz busca ativa para vacinar população em situação de rua contra covid

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), faz nesta quarta-feira, 1º, uma busca ativa para vacinar pessoas em situação de rua contra a covid-19. A população será sensibilizada sobre a importância de se imunizar e acompanhada até postos de vacinação.

A ação, que ocorre no Núcleo de Convivência São Martinho, conta com a presença do secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, e do padre Júlio Lancelotti. O trabalho é realizado por funcionários das equipes do Consultório na Rua, que levam orientações e informações para aqueles que ainda não foram vacinados ou que necessitam de dose de reforço.

Até a última sexta-feira, 26, conforme a administração municipal, foram aplicadas 42.618 doses de vacina em pessoas em situação de rua. Do total, 20.360 eram primeiras doses; 15.748, segundas; 5.850, doses únicas; e 660, adicionais.

A ação ocorre um dia após o Instituto Adolfo Lutz confirmar os dois primeiros casos do Brasil de infecção pela variante Ômicron, considerada de risco global “muito alto” pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Os casos são de um homem de 41 anos e uma mulher de 37. Vindos da África do Sul, desembarcaram em Guarulhos no último dia 23.

Na última quarta-feira, 24, a cidade atingiu a marca de 100% da população adulta vacinada contra a covid. Isso, no entanto, não significa que todos os paulistanos da faixa etária receberam esquema vacinal completo, mas sim que o número de doses aplicadas é igual ao tamanho populacional estimado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).