Cidades do interior adiam para segunda-feira início da vacinação de idosos de 80 a 84 anos

Apesar do governo do Estado de São Paulo ter anunciado que a vacinação de idosos acima de 80 anos começaria neste sábado, 27, diversas cidades do interior só devem ampliar a imunização do grupo prioritário a partir da próxima semana. Os municípios dizem ter recebido as doses, mas preferiram utilizar o fim de semana para planejamento e agendamento do grupo a ser imunizado.

A prefeitura de Araraquara confirmou o recebimento de 3.300 doses da vacina de Oxford na sexta-feira. No entanto, a vacinação na cidade de idosos com 83 anos ou mais será feita a partir de segunda, 1º, em somente um posto de vacinação, no esquema de drive-thru, em razão da restrição de circulação de pessoas e a suspensão do transporte público coletivo no município.

Já a partir da quarta-feira, 3, com o transporte público coletivo funcionando normalmente, a vacina contra covid-19 será aplicada também em outras unidades de saúde.

Campinas confirmou o recebimento de 13.650 novas doses da vacina de Oxford na sexta-feira. Entretanto, a imunização do novo grupo prioritário também ocorrerá apenas a partir de segunda-feira. O grupo prioritário já pode se inscrever pelo site da prefeitura.

Em Ribeirão Preto a secretaria de saúde iniciará a vacinação dos idosos de 80 a 84 anos apenas na próxima segunda, 1º, prosseguindo na terça e quarta-feira, das 8h30 às 14h30, nas salas de vacina de 26 unidades básicas de saúde distribuídas pela cidade. Os idosos desta faixa etária já podem realizar o agendamento pelo site da prefeitura.

Barretos, que recebeu 1.550 doses, também só irá começar a imunização do público-alvo a partir de segunda-feira. No litoral. A prefeitura de Praia Grande afirmou que a vacinação dos idosos de 80 a 84 anos será a partir de segunda-feira. A cidade recebeu na quinta-feira 2.800 doses da vacina de Oxford.