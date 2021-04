Cinco crianças em Diadema recebem vacina da covid-19 em vez de imunizante contra gripe

SÃO PAULO - Cinco crianças, com idade entre sete meses e quatro anos, receberam equivocadamente a vacina Coronavac no lugar da imunização contra a gripe na Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim das Nações, em Diadema, no ABC Paulista.

Na quarta-feira, 15, o município, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), afirmou que foi aberto um processo administrativo para apuração dos fatos e das responsabilidades dos envolvidos, para adoção das medidas cabíveis em relação ao ocorrido. Também condenou veemente a aplicação considerada equivocada. "Além disto, a gestão determinou o afastamento imediato das duas funcionárias envolvidas no ocorrido", acrescentou.

Assim que a ocorrência foi identificada, os responsáveis das crianças vacinadas foram convocados na unidade para os devidos esclarecimentos e orientações.

"Todos eles são baseados no documento técnico, do Centro de Vigilância Epidemiológica da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que normatiza a campanha de vacinação contra a covid-19", disse, em nota.

Todas as crianças serão monitoradas por pelo menos 42 dias. Uma médica da Atenção Básica da SMS foi escalada para realizar esse acompanhamento de perto.

Ainda de acordo com a secretaria, a aplicação das vacinas da covid-19 e da gripe estão sendo feitas em salas separadas para que não haja mistura de fluxo dos pacientes. Conforme a pasta, a ocorrência envolvendo cinco crianças foi um caso isolado. A imunização continua sendo realizada normalmente nas 20 UBSs do município de Diadema.

Para Entender Vacinação contra covid: veja calendário atualizado em SP, Rio, Brasília, BH e outras 16 cidades Saiba também quem pode receber a vacina hoje contra o coronavírus em Curitiba, Campinas, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Recife, Santo André, Goiânia, Osasco, Florianópolis, Campo Grande, Manaus, Betim, Belém, Natal e São José dos Campos

Testes clínicos em menores de 18 anos

No Brasil, as vacinas contra o novo coronavírus são dadas apenas para maiores de 18 anos neste primeiro momento, seguindo a ordem dos grupos prioritários.

Empresas farmacêuticas ainda analisam a eficácia de imunizantes contra o coronavírus em crianças e adolescentes. De acordo com resultados preliminares de testes iniciais a intermediários, a vacina produzida pela Sinovac Biotech, da China, parece ser segura e capaz de provocar reações imunológicas neste público. A informação foi divulgada em 22 de março pela empresa.

A Coronavac é o imunizante que vem sendo usado no Brasil, numa parceria da farmacêutica chinesa com o Instituto Butantan. Os testes foram realizados em mais de 500 crianças e adolescentes entre as idades de 3 e 17 anos.

Na capital paulista, agentes da CET receberam vacina contra covid-19 após erro da Prefeitura

Um erro de comunicação da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo fez com que agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) acabassem furando a fila da vacinação do novo coronavírus na capital paulista. Fora do público alvo, um grupo de servidores chegou a receber a primeira dose do imunizante na terça-feira, 13, antes de o equívoco ser corrigido.

A gestão Bruno Covas (PSDB), no entanto, admite que o aviso foi disparado com erro. Na verdade, os funcionários da companhia estão autorizados a receber a vacina contra a influenza (gripe) desde quarta-feira, 14.