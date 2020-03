Clubes de SP fecham por coronavírus; Pinheiros é um dos últimos a parar

O Esporte Clube Pinheiros adotou novo procedimento, agora de encontro a grande maioria dos clubes sociais de São Paulo, e anunciou nesta terça-feira o fechamento de suas portas a partir de quinta-feira por causa da pandemia do novo coronavírus. No dia anterior, a assessoria de imprensa da instituição emitiu comunicado informando que interromperia apenas aulas e também atividades em locais fechados, mas que manteria aberta quadras, piscina, pista de atletismo, além de bares e restaurantes.

A mudança aconteceu, segundo a assessoria de imprensa do clube, após o prefeito Bruno Covas decretar estado de emergência na cidade de São Paulo. A nota de esclarecimento nega que tenha havido pressão por partes dos associados.

"A preocupação principal do Esporte Clube Pinheiros é garantir a segurança de todos seus frequentadores e toma decisões de forma dinâmica conforme o avanço da Pandemia de COVID-19 no Brasil", informou.

O fechamento vai de encontro a outros clubes sociais de São Paulo como Paulistano, Harmonia, Paineiras, Esperia, Círculo Militar e Palmeiras que já não estão funcionando. O Ipê e o Clube Alto dos Pinheiros publicaram nota em seus sites informando que estarão fechados a partir de quinta-feira.

A exceção, por enquanto, é a Hebraica, que não se manifestou sobre a pandemia e continua de portas abertas. O Estado tentou contato com a assessoria de imprensa do clube, mas não teve retorno.

Segundo balanço do Ministério da Saúde, o Brasil tem 290 casos confirmados da doença, distribuídos por 15 Estados e o Distrito Federal. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou nesta terça-feira que foi registrada a primeira morte pelo novo coronavírus no País. A vítima era um homem de 62 anos que apresentou os primeiros sintomas no último dia 10 e morreu nesta segunda-feira 16 em São Paulo.