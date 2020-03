O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo, pede a cada pessoa que permaneça no lar. “Este é o grande remédio para vencermos a pandemia terrível do coronavírus”, diz o Arcebispo, em vídeo gravado na tarde deste sábado, dia 21. “É hora importante e bonita da solidariedade entre nós”, acrescenta dom Walmor.

Veja a mensagem completa: