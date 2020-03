CNBB pede corrente de oração contra avanço do coronavírus

SOROCABA — A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), órgão máximo da Igreja Católica no país, está convocando os fiéis para se unirem em corrente de oração com o Papa Francisco, nesta quarta-feira, 18, às 15h30, contra o avanço do coronavírus. O presidente da CNBB, d. Walmor de Azevedo, vai puxar a reza do “terço da esperança e solidariedade”, que será transmitido em todas as televisões de inspiração católica e rádios, além das páginas da Conferência em redes sociais.

As orações foram convocadas pelo papa Francisco. “Conscientes de que as restrições ao convívio não durarão para sempre, aprendamos a valorizar a fraternidade, tornando-nos ainda mais desejosos de, passada a pandemia, podermos estar juntos, celebrando a vida, a saúde, a concórdia e a paz”, diz nota da CNBB.