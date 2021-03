Colchão massageador relaxa e garante boas noites de sono; veja modelos

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Ter em casa um colchão massageador talvez nem passe pela cabeça de muita gente, mas imagine só poder dormir enquanto recebe massagens relaxantes? Várias empresas utilizam alta tecnologia para produzir modelos confortáveis e cheios de funcionalidades.

Na Amazon, você pode ver opções que oferecem até 24 tipos de massagens, para deixar as noites muito mais gostosas e, ao mesmo tempo, alinhar e corrigir a coluna enquanto durante o sono. Também é possível melhorar a circulação sanguínea e a hipertensão, aliviando as dores do corpo e aumentando a disposição.

Seu bem-estar vale o investimento? Suas costas agradecem.

10 opções de colchões massageadores à venda na Amazon

Colchão Magnético Slim com Massageador Allmag (R$ 1.419,90)

O kit massageador vem com 8 motores, e dá para selecionar qual dos lados que você quer que receba a massagem (esquerdo, direito ou ambos) e três níveis de potência. O produto tem garantia Inmetro e espuma certificada.

Colchão Magnético Massageador + Base Box + Cabeceira Completo Casal Allmag (R$ 2.237,50)

Oferece 15 programas que proporcionam diferentes tipos de massagem, intercaladas automaticamente. As funções são reguladas e personalizadas conforme a necessidade de cada pessoa. O tecido é antialérgico, antiácaro e antigermes.

Colchão Magnético Solteiro com Massageador Slim + Base Box Allmag (R$ 1.309,95)

Contém um colchão magnético solteiro, um kit massageador com 8 motores e uma base box. É operado por controle remotom com 15 programas de massagens disponíveis.

Conjunto Colchão Magnético Massageador Bio Quântico Casal Queen + Box + Cabeceira + Baú Calçadeira + Powerchip Haiflex (R$ 5.550)

Proporciona alinhamento e correção da coluna enquanto dorme, e sua tecnologia traz infravermelho e energia quântica para a restauração do corpo e da mente. Auxilia no tratamento de problemas como hérnia de disco, artrite, inflamações, circulação sanguínea, hipertensão e retenção de líquido.

Kit Cama Box Tecnológico Massageador Smart Artemis Solteiro + 1 Travesseiro Smart Colchões (R$ 2.374,99)

O conjunto vem com uma cama box massageadora de solteiro, uma base box e um travesseiro. Este modelo possui controle digital e contempla 5 tecnologias, incluindo a vibroterapia com 20 tipos de massagem para relaxar e aliviar dores no corpo.

Colchão Tecnológico Massageador Smart Chronos Casal + 2 Travesseiros Smart Colchões (R$ 4.856,99)

Possui controle digital e oferece 20 tipos diferentes de massagem, com o intuito de eliminar dores no corpo e aliviar o stress após um dia exaustivo de trabalho, por exemplo, ou ainda para começar o dia bem. É a melhor forma de relaxar e ao mesmo tempo cuidar da saúde.

Colchão Magnético Bio Massageador 2 Controles Soft Premium King Eco New Colchões (R$ 4.099)

Com dois controles de display digital, possibilita 18 tipos de massagens para cada um deles. Há opções de massagem Sleeping Bio Quântica (Biosleep) e massagem bilateral (escolha se quer do lado direito ou esquerdo).

Conjunto Box Magnético e Massageador AZmax King Size (R$ 6.447,28)

Possui controle remoto sem fio e 24 tipos de massagens, incluindo vibra-quântico e cromoterapias. Tudo isso em um colchão firme e macio, que garante conforto em todos os momentos.

Conjunto Box Solteiro Magnético Massageador New King Anjos (R$ 1.999)

O colchão traz a mais alta tecnologia e é confeccionado com multicamadas de espuma e mola, que maximizam o seu descanso e ajudam a promover diversas melhorias no seu organismo. Vem com kit massageador e possibilidade de raios infravermelhos.

Colchão Magnético Casal Massageador Terapêutico + Base Box + Cabeceira Colchão Tech (R$ 3.780)

Além do colchão, da base box e da cabeceira, vem com dois travesseiros. Oferece sistema de magnetismo, que melhora a circulação sanguínea; infravermelho, que diminui inflamações e alivia dores; vibromassagem, que diminui o estresse e facilita o sono; e energia quântica, que renova os tecidos e contribui para a limpeza do organismo.

