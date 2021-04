Com 2.535 mortes registradas em 24h, Brasil supera a barreira de 350 mil óbitos por covid-19

O Brasil registrou 2.535 novas mortes pela covid-19 neste sábado, 10. A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 3.025 voltando a ficar acima dos 3 mil, algo que havia ocorrido pela última vez no início do mês. O País também superou a triste barreira das 350 mil mortes por coronavírus.

Outro dado importante deste sábado é que o Brasil registrou seu número mais alto em toda a pandemia na semana epidemiológica, que por convenção internacional leva em conta a soma dos números ocorridos entre domingo e sábado. Pela primeira vez o País superou a barreira de 20 mil óbitos na semana epidemiológica, totalizando 21.172. A marca anterior mais alta era da semana passada, com 19.603´mortes segundo dados do consórcio.

Com transmissão descontrolada do vírus, o País tem visto o colapso de várias redes hospitalares, com morte de pacientes na fila por leito e falta de remédios para intubação. Governadores e prefeitos têm recorrido a restrições ao comércio e até ao lockdown para frear o vírus. Já o presidente Jair Bolsonaro continua como forte crítico das medidas de isolamento social, recomendadas por especialistas, e afirma temer efeitos negativos na economia.

Neste sábado, o número de novas infecções notificadas foi de 68.270. No total, o Brasil tem 351.469 mortos e 13.443.684 casos da doença, a segunda nação com mais registros, atrás apenas dos Estados Unidos. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, XXX pessoas estão recuperadas.

O Estado de São Paulo registrou neste sábado 657 mortes por covid-19. Outros X Estados também superaram a barreira de 100 óbitos no dia: Minas Gerais (368), Rio de Janeiro (260), Paraná (189) e Ceará (149). Já Rio Grande do Sul (85), Santa Catarina (92) e Bahia (98) ficaram pouco abaixo da centena.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.