Doria recua em flexibilização e anuncia vacina da covid para pessoas de 45 a 54 anos; veja coletiva

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira, 26, um recuo na flexibilização do horário de funcionamento e de ocupação máxima do comércio, restaurantes, shoppings e serviços prevista inicialmente para começar em 1º de junho. Com a decisão, a atual fase emergencial foi prorrogada até 14 de junho, com a abertura desse setor entre as 6 e as 21 horas e com ocupação limite de 40%, "exatamente nos moldes que vem operando atualmente", destacou. "Indicadores pandemia recomendam cautela neste momento", declarou. Além disso, anunciou a vacinação da população de 50 a 54 anos a partir de 2 de agosto e das pessoas de 45 a 49 anos depois de 17 de agosto. Acompanhe a coletiva ao vivo no vídeo abaixo:

Leia Também Com UTIs mais cheias, Brasil vê recrudescimento da pandemia

Doria anunciou mais detalhes, ainda, sobre a realização de 10 eventos-teste em ambientes controlados previstos para junho, com testagem na entrada e monitoramento posterior de participantes. A iniciativa é inspirada em exemplos internacionais com propostas variadas para analisar as chances de transmissão do vírus da covid-19.

Os eventos terão "diversos tamanhos", com acompanhamento de epidemiologistas e ocorrerão no interior, na capital e em outras cidades da região metropolitana, em parceria com a iniciativa privada. Serão eventos sociais, feiras de negócios, feiras criativas e festas. "Não é retomada, não é abertura, é monitoramento científico", afirmou a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

Desde segunda-feira, a capacidade máxima de ocupação nos estabelecimentos é de 40% - até então era de 30%. A cada semana, o governo vinha permitindo mais aberturas. Doria também havia anunciado a prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo para todo o Estado até o dia 31. A partir de 1º de junho, estava prevista ainda a ampliação do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais até as 22 horas. As mudanças ficariam para o meio de junho.

Nas últimas semanas, o País têm registrado aumento no número de casos e internações. Um dos principais dados é a média de diagnósticos por dia, que está acima dos 65 mil positivos, acréscimo de 8% em 14 dias. O avanço em registros leva a risco maior de contaminação e de internação, ampliando a pressão sobre o sistema e a possibilidade de óbitos.

O Estado de São Paulo está em curva ascendente na média móvel (calculada com base nos últimos sete dias) de novas internações desde 6 de maio, quando registrava 2.195. Na terça-feira, 25, a taxa foi de 2.595 novas hospitalizações ligadas à covid-19 por dia, semelhante à registrada em meados de março e superior ao recorde de 2020, que foi de 1.972 em 16 de julho.

Situação semelhante é identificada em casos da doença. A média móvel de casos também está em curva ascendente, desde 8 de maio, quando era de 11.320 novos registros por dia. Na terça-feira, 25, ela chegou à taxa de 13.940 novos casos diários, semelhante à registrada em meados de março e superior ao recorde de 2020, que foi de 11.298 em 31 de julho. O pico deste ano foi em 1º de abril, com 17.933.

A ocupação média de UTI é de 80,5% (redes pública, privada e filantrópica), enquanto é de 63% em enfermaria. Ao todo, o Estado tem 108.575 óbitos e 3.210.204 casos confirmados do novo coronavírus.

Na capital paulista, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, seis hospitais da administração pública ou com leitos contratados estão com 100% de seus leitos ocupados. E a rede particular também já se preocupa. O Hospital Israelita Albert Einstein se prepara para a abertura de 60 novos leitos na primeira quinzena do próximo mês como medida preventiva. Há duas semanas, o hospital tinha 114 pacientes em leitos de covid. Nesta terça, eram 168, alta de 47%. Já a taxa de ocupação geral, que inclui pacientes sem covid, estava em 103%. No Sírio Libanês, o aumento anteontem, na comparação com o dia 17, foi de 23%, saltando de 141 casos para 174 em uma semana.