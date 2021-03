Com avanço da pandemia, crescem buscas no Google Trends por termos relacionados ao novo coronavírus

Com o avanço do cenário crítico da pandemia no Brasil, observa-se nos últimos dias também o aumento do interesse da população por buscas no Google Trends de termos relacionados à doença causada pelo novo coronavírus. Conforme monitoramento de buscas por Estados nas últimas 24 horas, o Estadão constatou a alta procura por 'sintomas da covid', principalmente em Goiás, Acre, Rio Grande do Norte, São Paulo e Rio Grande do Sul. Quando a busca é somente por 'covid-19' o maior interesse foi observado em Rondônia, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte e Goiás.

Também nas últimas 24 horas, o termo 'UTI' registrou índices altos de buscas no Distrito Federal, Goiás, Piauí, Amapá e Tocantins. Já 'respirador' teve destaque na procura por quem vive no Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins, Ceará e São Paulo.

A busca por 'testes de covid-19' ganhou destaque em São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Por 'vacina covid-19', a procura foi maior em Mato Grosso do Sul, Goiás, Ceará, Amapá e Paraná.

O aumento do interesse de buscas no Google Trends sobre a doença em todas as regiões do Brasil se deve ao aumento de óbitos e internações pela covid-19. Segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de comunicação na quarta-feira, 10, o Brasil registrou nas 24 horas anteriores 2.349 mortes. A marca, recorde na pandemia, aprofunda a crise do País, que conta com sistemas de saúde cada vez mais pressionados e ritmo lento de vacinação. O total de óbitos chegou a 270.917, de acordo o mesmo levantamento.

Conforme o Estadão mostrou, ao menos 4.352 pessoas diagnosticadas ou com suspeita de covid-19 aguardavam na terça-feira, 9, por um leito de atendimento em hospitais do País - 2.257 delas estavam na fila da UTI. Treze Estados e o DF informaram ter paciente em algum grau de espera. Vinte e cinco das 27 capitais apresentam taxas de ocupação de leitos de UTI para covid-19 iguais ou superiores a 80%, segundo a Fiocruz.

Assim como autoridades, especialistas também defendem ações que reduzam a circulação de pessoas para ajudar a conter o contágio pela covid-19. Desta forma, a adoção da medidas mais restritivas por diversos Estados do País impactou no interesse de assuntos pesquisados pela população no Google Trends.

Por esse motivo, o termo 'toque de recolher', que no ano passado ainda estava em baixa, entrou com forte crescimento na lista de buscas dos brasileiros a partir de fevereiro deste ano, registrando alta principalmente entre a primeira e a última semana do mês.

Da mesma forma, 'lockdown' que registrou o pico de procura na primeira semana de maio do ano passado, meses iniciais da pandemia, também voltou a apresentar alta a partir da segunda quinzena de fevereiro deste ano, registrando aumento bastante expressivo na primeira semana de março.