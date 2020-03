Com covid-19, médico Raul Cutait está internado em estado grave

LEIA TAMBÉM > Jovem morto por coronavírus só foi internado após procurar hospital pela terceira vez

O cirurgião gástrico Raul Cutait está internado em estado grave no Hospital Sírio-Libanês. Ele foi internado no dia 27 com covid-19 e passou a receber ventilação mecânica, ou seja, ser entubado, neste domingo, dia 29.

Aos 70 anos, Cutait é um dos médicos mais respeitados do País. Ele atua como cirurgião gástrico do próprio Hospital Sírio-Libanês, além de ser professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da USP e membro da Academia Nacional de Medicina.

Cutait é um dos integrantes da equipe médica que acompanha o tratamento do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, contra um câncer e tem entre seus pacientes mais famosos os ex-presidentes Lula, Michel Temer e Dilma Rousseff.

Cutait é o segundo médico de grande prestígio de São Paulo a ser diagnosticado com covid-19. O infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, revelou que tinha contraído o Ele está em quarentena. Em entrevista ao Estado, o infectologista afirmou que está sendo difícil ficar isolado ‘sabendo que o mundo está caindo na sua frente’.

O Hospital Sírio-Libanês informou que, desde que o novo coronavírus chegou no País, 104 funcionários tiveram resultado positivo para a doença. O hospital diz que adotou, de forma proativa, a medida de testar os profissionais que atuam na linha de frente no combate à doença ou aqueles que apresentaram sintomas. "Não há evidências de que eles foram infectados no hospital, uma vez que já há transmissão comunitária da doença no País", informou, por meio da assessoria.

Ainda segundo o hospital, os profissionais passam bem e já está havendo uma redução de casos entre os servidores, "o que pode ser reflexo da quarentena".