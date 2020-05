Com mais 251 mortes por covid-19 em 24 horas, Estado do Rio supera total de vítimas da China

RIO - O Estado do Rio de Janeiro registrou 251 mortes por covid-19 e 2.488 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta quinta-feira, 28, pela secretaria estadual de Saúde. O recorde é de 256 mortes, registrado na última terça-feira, 26. Com a atualização, o Estado tem mais mortos do que a China, país onde a pandemia surgiu, ainda no ano passado. Lá, o balanço mais atualizado indica que 4.738 pessoas morreram por conta do novo coronavírus. No Estado do Rio já são 4.856 pessoas. O número de casos chegou a 44.886 no Rio, ainda distante da China, que registrou 84.106.

Leia Também Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

O Estado de São Paulo, que nesta quinta-feira confirmou mais 268 mortes e 6.382 casos de covid-19 em 24 horas, registra ao todo 6.980 mortes e 95.865 casos. No Rio, 1.286 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 31.934 vítimas da doença estão curadas. Esse número não é atualizado pela pasta desde terça-feira.

Os 4.856 mortos no Estado do Rio se distribuem pelo Rio de Janeiro (3.293), Duque de Caxias (220), Nova Iguaçu (159), São Gonçalo (133), Niterói (99), Belford Roxo (93), Magé (82), São João de Meriti (77), Itaboraí (70), Mesquita (54), Petrópolis (41), Itaguaí (40), Nilópolis (34), Volta Redonda (33), Angra dos Reis (30), Araruama (25), Maricá (25), Teresópolis (25), Macaé (24), Campos dos Goytacazes (19), Nova Friburgo (19), Guapimirim (18), Cabo Frio (17), Rio das Ostras (17), Barra do Piraí (15), Queimados (14), Tanguá (14), Barra Mansa (13), Paracambi (13), Iguaba Grande (12), Resende (11), Rio Bonito (10), Saquarema (9), Japeri (8), Cachoeiras de Macacu (7), Casimiro de Abreu (6), Mangaratiba (5), São Francisco de Itabapoana (5), Seropédica (5), Vassouras (5), Paraíba do Sul (4), Paty do Alferes (4), São João da Barra (4),

São Pedro da Aldeia (4), Sapucaia (4), Silva Jardim (4), Valença (4), Arraial do Cabo (3), Italva (3), Itaocara (3), Paraty (3), Piraí (3), Bom Jardim (2), Bom Jesus de Itabapoana (2), Engenheiro Paulo de Frontin (2), Armação de Búzios (1), Cantagalo (1), Carapebus (1), Mendes (1), Miguel Pereira (1), Natividade (1), Santo Antônio de Pádua (1) e Três Rios (1).

Os dez municípios com maior número de casos são a capital (25.974), Niterói (2.293), Nova Iguaçu (1.380), Duque de Caxias (1.291), São Gonçalo (1.151), Itaboraí (929), Queimados (891), São João de Meriti (687), Macaé (682) e Angra dos Reis (661).