Com ocupação de leitos em UTI em alta, ao menos 12 Estados ampliam restrições para frear a covid

O crescimento da pandemia no Brasil mobilizou Estados para tentar frear o avanço acelerado da covid-19. Vários governos decretaram nos últimos dias restrições de circulação de pessoas, principalmente no horário noturno, fechamento de estabelecimentos comerciais e até lockdown. Entre os mais restritivos, estão Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal e Bahia, que vão fechar serviços essenciais por um período.

Com UTIs lotadas, o foco é evitar a aglomeração de pessoas e com isso tentar diminuir a transmissão do vírus no País. Boletim do Observatório Covid-19, da Fiocruz, aponta 17 capitais brasileiras com ocupação de leitos de UTI de pelo menos 80%. Na quinta-feira, 26, o Brasil teve o maior número de mortes registradas em 24 horas, em um cenário de vacinação lenta. Especialistas temem piora do quadro nas próximas semanas e defendem ações mais rígidas para conter o coronavírus.

Veja a situação das novas restrições nos Estados