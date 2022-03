Com qual frequência devo lavar meu sutiã?

No Pergunte ao Especialista desta semana, vamos falar sobre lavagem de roupas íntimas. Tem uma dúvida sobre saúde, bem-estar, exercício físico ou nutrição? Escreva para ana.lourenco@estadao.com ou para o Instagram @bemestarestadao

Eu preciso lavar o sutiã toda vez que uso? Qual é a frequência indicada?

Fabiane Pontes, São Paulo

Responde Alessandra Paula Bueno da Rocha, gerente de produtos da marca de roupas Caedu

Tudo depende do uso. Se você usou a peça em um dia que só ficou no escritório ou em outro lugar mais tranquilo, não é necessário lavar sempre. Agora se transpirou ou por algum motivo sujou a peça, aí, sim, é importante a lavagem.

Quando não higienizado, o sutiã pode se tornar um abrigo para fungos e bactérias que, quando encostados na pele, podem gerar vermelhidão, alergias, e até mesmo deixar um cheiro desagradável.

É importante dizer que a matéria-prima também faz diferença. Em geral, sutiãs de tecidos sintéticos devem ter uma frequência de lavagem maior, com uns dois dias. Já os tipos de algodão podem ser lavados a cada três. É legal também fazer um rodízio com as peças. Usou um sutiã em um dia e não lavou? Usa outro e pendura o usado – guarde na gaveta somente um dia depois, assim você dá um tempo para o tecido respirar. Lembre-se de que a lavagem excessiva diminui a vida útil do produto.

Na hora da lavagem, é importante não usar água quente, que danifica a peça. Sutiãs de bojo, especialmente, não devem ir para a máquina de lavar. Devem ser lavados à mão, com sabão neutro. Se for usar a máquina para os outros, use o saquinho de proteção. Outra dica que eu dou é fechá-lo e ajustar a alça bem apertada. Isso mantém a estrutura do elástico e evita que ele enrole.