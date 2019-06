Bolsonaro sanciona lei que permite internação de dependente químico sem consentimento

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro sancionou, com muitos vetos, uma lei com mudanças na política contra drogas. O texto agora prevê e facilita a internação involuntária de usuários de drogas, quando ocorre sem o consentimento.

A lei diz que ela se dará a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad ) , com exceção de servidores da área de segurança pública.

A internação involuntária só deverá ocorrer após a formalização da decisão por médico responsável, será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde.

Na lei antidrogas, de 2006, não havia previsão de internação involuntária. Até então, esse tipo de internação era prevista somente para pacientes psiquiátricos, de acordo com a lei 10.216, de 2001, que detalha o modelo de saúde mental.

Esse tipo de internação perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável. No entanto, a nova lei permite à família ou ao representante legal, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

"A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes", diz a lei. "Todas as internações e altas de que trata esta lei deverão ser informadas, em, no máximo, de 72 (setenta e duas) horas, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a outros órgãos de fiscalização", acrescenta o texto, que ainda deixa "vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras".

O texto altera a Lei 11.343/2006 e mais outras 12 para tratar do Sisnad, definir as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas e tratar do financiamento das políticas sobre drogas.

A norma tem origem em projeto de lei de autoria do ex-deputado e hoje ministro da Cidadania, Osmar Terra. Embora valorize o papel das comunidades terapêuticas no tratamento de dependentes químicos, como previa o projeto aprovado no Congresso, a lei sancionada trouxe vários vetos envolvendo esses centros de reabilitação, que, em sua maioria, funcionam com base em fé religiosa, terapia pelo trabalho e pela abstinência.

Bolsonaro vetou, por exemplo, o artigo que definia a composição do Sisnad. Esse era justamente o trecho que incluía formalmente as comunidades terapêuticas acolhedoras no sistema. "O dispositivo proposto define regras de competência, funcionamento e organização de órgãos do Poder Executivo, invadindo a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor por decreto sobre tal matéria", cita a razão do veto.

O texto determina que o tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, podendo, excepcionalmente, haver internação em unidades de saúde e hospitais gerais, mediante autorização do médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM) do Estado onde o estabelecimento da internação é localizado.

De acordo com a nova lei, entende-se por Sisnad o conjunto ordenado de princípios, regras, critérios e recursos materiais e humanos que envolvem as políticas, planos, programas, ações e projetos sobre drogas, incluindo-se nele, por adesão, os Sistemas de Políticas Públicas sobre Drogas dos Estados, Distrito Federal e municípios. "O Sisnad atuará em articulação com o Sistema Único de Saúde - SUS, e com o Sistema Único de Assistência Social - SUAS", diz a norma.

O texto sancionado institui a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, que será comemorada anualmente na quarta semana de junho, e dispõe sobre a internação voluntária e a involuntária, que ocorre contra a vontade do dependente.

Sobre os vários vetos, Bolsonaro rejeitou ainda o trecho da reinserção social e econômica, que previa uma reserva de 3% das vagas em empresas vencedoras de licitação para obras públicas voltadas para pessoas atendidas pelas políticas sobre drogas.

Também ficou de fora da nova lei as deduções do Imposto de Renda nas doações por pessoas físicas ou jurídicas a projetos de atenção a usuários de drogas, assim como vários pontos que tratavam da organização do Sisnad, incluindo funcionamento e composição de alguns conselhos.

Veja aqui a nova lei e os vários vetos.

Capital vai avaliar nova lei

Iniciado em maio de 2017, o programa Redenção, da Prefeitura de São Paulo, tem realizado internações voluntárias na capital. A questão da internação involuntária ainda será discutida, segundo o médico psiquiatra Arthur Guerra, coordenador do programa.

"O que nós oferecemos foram as internações e fomos surpreendidos com 10 mil internações voluntárias. Nossos próximos passos serão: ter uma integração forte e maior entre Estado e município, fazer uma aproximação com o Governo Federal para que a gente possa entender melhor a política e ter um sistema de avaliação desse trabalho, com pesquisas qualitativas."

Entre 26 de maio de 2017 e esta quinta-feira, 6, foram realizados 16.342 atendimentos, dos quais 10.031 foram internações voluntárias, de acordo com a gestão municipal.

Foram realizados ainda 371 encaminhamentos para leitos de prontos-socorros e hospitais municipais e gerais, 292 para Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS-AD), 14 para o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod) e 565 para a rede de atendimentos sociais.

Segundo Guerra, a Cracolândia é uma "área central da questão de drogas e das internações". Ele diz que, em 2017, a população de usuários flutuava entre 2.500 e 4 mil na região - os picos eram nos finais de semana.

"Este número está por volta de 420 usuários. Hoje, não resolvemos o assunto, mas temos a chance de trabalhar com números menores. Nossa meta é diminuir em 80%."

No Estado, foram 5,2 mil internações involuntárias

De 2013 até março de 2019, o programa Recomeço, do governo do Estado, registrou a desintoxicação de 18,5 mil pessoas, sendo 71% de caráter voluntário. Foram feitas 13,2 mil internações voluntárias, 5,2 mil involuntárias e 34 compulsórias.

No mesmo período, o Recomeço encaminhou 29,9 mil pacientes a Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e 6,8 mil para acolhimento em comunidades terapêuticas. "Cabe lembrar que a internação de dependentes químicos só é indicada para casos mais graves, conforme avaliação médica, cabendo também aos profissionais avaliarem o período, conforme cada caso", informou o governo.

Os demais pacientes, informa, devem ser acompanhados ambulatorialmente nos Centros de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas (Caps AD) das prefeituras. Segundo a gestão estadual, o programa Recomeço parte de três premissas: acolhimento com escuta qualificada, tratamento ambulatorial/hospitalar e reinserção social, de forma interligada e individualizada para cada paciente.

Mãe que internou o filho defende medida

A estudante de Serviço Social Janicleide de Araújo Xavier, de 46 anos, foi uma das primeiras pessoas a buscar internação involuntária para o filho quando o atendimento passou a ser oferecido pelo Cratod, serviço do governo do Estado de São Paulo, em 2013.

"O Jeferson tinha esquizofrenia e não aderia às comunidades terapêuticas, que são abertas e ele fugia. Ele começou a usar maconha em 2007 e, já no começo, teve um quadro de surto."

Ao saber da possibilidade de internação involuntária, ela diz que acreditou na possibilidade de ver o filho livre do vício. "Ele fez em torno de cinco internações involuntárias a partir de 2013. É uma coisa positiva, porque muitas mães querem ajudar os filhos. Quando a pessoa está em uso de drogas, está em risco e não sabe. Meu filho voltava muito melhor das internações. Saía pensando em trabalhar, estudar, ser modelo, namorar."

A última internação foi em 2017, quando ele ficou em Itapira, no interior paulista. Menos de um mês após sair da internação, o jovem, então com 27 anos, apresentou problemas nos brônquios e foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de onde fugiu.

"Ele passou a madrugada caminhando. Comprou remédio, usou crack e desmaiou. Ele foi socorrido e deu entrada no hospital com parada cardiorrespiratória."

Três dias depois, Janicleide, que pensava que o filho estava desaparecido, fez o reconhecimento do corpo dele no Instituto Médico Legal (IML). Apesar da perda, ela diz que o atendimento foi importante para o rapaz. "Essas internações, mesmo contra a vontade, ajudaram o meu filho. Ele fazia uso de cocaína e crack. Quando morreu, estava 80% limpo."