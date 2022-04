'Comecei a entender a dança como um remédio natural de conexão', diz Isa Zendron

“A gente pode ser um ótimo profissional e também ser uma pessoa rebolativa. Uma coisa não interfere na outra.” Para a professora de dança Isadora Zendron, 34 anos, rebolar e dançar não são apenas formas de movimentar o corpo, mas ferramentas de empoderamento.

Isa, como gosta de ser chamada, é criadora da Boate Class, aulas de dança com músicas de ritmos diferentes, mas sempre atuais, e coreografias simples de serem feitas. “O nome vem justamente disso. Queria que as pessoas dançassem como dançam quando estão em uma boate ou em uma festa.” O projeto, diz, tem uma proposta de meditação ativa, com conexão de mente, corpo e alma. As aulas começaram em 2018, ainda de forma presencial, na região da Santa Cecília, em São Paulo.

Durante a pandemia, Isa começou a fazer lives no Instagram ensinando as coreografias online, o que trouxe um pouco de leveza para um período de incertezas. “Nunca tinha passado pela minha cabeça trabalhar na internet. Eu queria mesmo ser professora de dança e o Instagram era um marketing. Mas com o isolamento, as lives me forçaram a explorar esse lado e aquilo virou um escape.”

A procura aumentou, e Isa começou a oferecer aulas online avulsas, por preços populares, ministradas pelo Zoom. Hoje, o online segue em paralelo com o presencial. Desde o início do projeto, são mais de 5 mil alunos que estão nesse processo de descobrir como se conectar com o corpo. “Não existe um corpo certo para rebolar. O seu jeito sempre vai ser o melhor jeito de fazer isso”, diz ela em seu site, que oferece as modalidades Quero Arrasar, Sensualiza, Ousadex e Rabaterapia, uma aula focada em consciência corporal e, claro, no rebolar.

Trajetória

A história da Boate Class começa quando Isa, aos 28 anos, sentiu que precisava se reencontrar. Saiu de São Paulo, onde vivia desde 2007, e retornou a Blumenau, Santa Catarina, sua cidade natal, onde voltou a dançar. Na correria da vida na capital paulista, ela havia deixado de lado sua grande paixão pela dança, que a acompanha desde os 4 anos.

De volta a São Paulo, buscou aulas leves: nem tão compromissadas como nas escolas de dança, nem tão fitness como nas academias. “Queria a dramaticidade, um pouco de Broadway, mas sempre era oito ou oitenta”, lembra. Nessa busca por algo que priorizasseadiversão proporcionada pela dança, surgiu a Boate Class.

Confiança

Não é de hoje que a dança é um ponto de escape para a professora. Isa tinha 15 anos quando perdeu a mãe, e conta que seu sofrimento só era abrandado quando dançava. “Era libertador para a minha mente.”

Anos depois, um acidente de carro desencadeou um grande medo da morte, que evoluiu para fobia de metrô, gente e até elevadores. “Só quando voltei a dançar é que resgatei a coragem de viver.” A Boate Class acabou por se tornar uma forma de autoconhecimento – dos alunos e da própria Isa. “Perceber os limites dos alunos me fez estabelecer limites também na minha vida pessoal e isso me aproxima da mulher que quero ser”, diz.

Trabalhar com os alunos e perceber os limites deles me fez estabelecer limites na minha vida pessoal e isso me aproxima da mulher que quero ser

Isadora Zendron

Ao longo dos quatro anos do projeto, ela já recebeu diversos relatos de alunos que contam sobre superação do corpo na dança, mas também sobre limites, liberdade e propósito. “Comecei a entender a dança como um remédio natural de conexão, de corpo presente. Quando a gente está ali, só pensa no corpo, não tem espaço para outra coisa na cabeça. E esse sentimento fica na memória para sempre”, conta.

A timidez, que existia antes, foi embora de vez e deu espaço para uma Isa que, além de mais desinibida, planeja looks e maquiagens . “Trabalhar com o público dançando tem me dado mais coragem de ser eu mesma. Eu sofria muito da síndrome da impostora e hoje consigo valorizar o que faço. Porque sei que muda a vida das pessoas.”