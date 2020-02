Comitê Olímpico Internacional descarta cancelamento de Olimpíadas por conta do coronavírus

Um porta-voz do governo japonês disse nesta quarta-feira, 26, que o Comitê Olímpico Internacional e os organizadores locais estão agindo conforme o planejado com as Olimpíadas de Tóquio. Os comentários do porta-voz Yoshihide Suga seguem após afirmação do veterano do COI Dick Pound de que os organizadores têm uma janela de três meses para decidir o destino dos jogos.

As Olimpíadas estão previstas para começar em 24 de julho com a participação de 11 mil atletas. Os Jogos Paraolímpicos começam 25 de agosto com 4.400. Pound disse à Associated Press que a COVID-19 poderia cancelar os Jogos Olímpicos. Suga diz que a opinião de Pound não reflete a visão oficial do COI, que afirmou repetidamente que não há planos de cancelar ou adiar os Jogos de Tóquio.

"Com relação ao comentário deste membro, o COI respondeu que essa não é sua posição oficial e que o COI está prosseguindo com os preparativos para os jogos conforme programado", disse Suga, falando em japonês em sua entrevista coletiva diária. Pound é ex-vice-presidente do COI e membro desde 1978, e foi o presidente fundador da Agência Mundial Antidopagem. Ele também representou o Canadá como nadador nas Olimpíadas.

Em uma entrevista por telefone de Montreal, Pound disse que o COI tem uma janela de três meses para decidir e sugeriu outras opções, como adiar eventos de adiamento, parecendo menos prováveis. "Durante esse período", ele disse, "eu diria que as pessoas terão que perguntar: 'Isso está sob controle suficiente para que possamos ter certeza de ir a Tóquio ou não?'' Se o COI decidir que os jogos não podem avançar como previsto em Tóquio, "você provavelmente verá cancelamento", disse Pound, que acrescentou que não estava comentando em nome do comitê.

A janela de três meses também vale para patrocinadores e emissoras de televisão que precisam firmar o planejamento. Sem mencionar viajantes, atletas e fãs com 7,8 milhões de ingressos disponíveis para as Olimpíadas e 2,3 milhões para as Paraolimpíadas. À medida que os jogos se aproximam, Pound disse: "muitas coisas precisam começar a acontecer. Você precisa aumentar sua segurança, sua comida, a Vila Olímpica e os hotéis. O pessoal da mídia estará construindo seus estúdios ''.

A ameaça do vírus parece estar crescendo. Em uma força-tarefa do governo reunida na quarta-feira sobre o surto de vírus, o primeiro-ministro Shinzo Abe disse que estava pedindo aos organizadores que cancelassem ou adiassem grandes eventos esportivos ou culturais nas próximas duas semanas. "As próximas duas semanas são extremamente importantes para a prevenção da escalada da infecção", disse Abe. "Pedimos aos organizadores que cancelem, adiem ou reduzam o tamanho de tais eventos". Ele não nomeou eventos específicos, mas disse que estava falando sobre eventos nacionais que atraem grandes multidões.

O ministro das Olimpíadas, Seiko Hashimoto, falando no parlamento, disse que "acreditamos que é necessário criar o pior cenário possível para melhorar nossa operação e alcançar o sucesso". Ela acrescentou que estão sendo feitos planos "para que possamos realizar com segurança as Olimpíadas de Tóquio".

Também quarta-feira, a agência de notícias japonesa Kyodo respondeu que o Comitê Olímpico da Colômbia decidiu não participar de campos de treinamento pré-olímpicos no sul do Japão. /AP