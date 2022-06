Como controlar o sono depois do almoço?

Na hora do almoço, depois da refeição, tenho vontade de cochilar, mas não posso. Como controlar esse sono depois do almoço?

Artur Leão - Mogi-Guaçu, SP

Responde Monica Andersen, diretora do Instituto do Sono

Essa sonolência depois do almoço, denominada cientificamente de letargia pós-prandial, é o resultado natural do processo de digestão no corpo humano. Então não é possível evitar totalmente a vontade de tirar um cochilo, mas algumas atitudes podem minimizar seus efeitos.

Você deve evitar refeições em grandes quantidades. Quanto maior a ingestão de alimentos, mais tempo o organismo vai demorar para digerir a comida.

Além disso, procure não comer carboidratos em excesso e alimentos com alto teor de gordura. Eles geram um pico de glicemia no sangue, que é seguido por uma baixa. É nesse momento que temos essa sensação de falta de energia e sonolência.

Ter uma boa noite de sono também é fundamental. Você não entrou em detalhes sobre seus hábitos, mas a sonolência excessiva durante o dia pode ser resultado de débito do sono. Trata-se da diferença entre a quantidade de horas que dormimos e as que nosso organismo necessita para descansar. Talvez você esteja dormindo pouco.

Caso você possa tirar uma soneca depois do almoço, aproveite a sesta. Descansar alguns minutos pode melhorar o desempenho no restante do dia e trazer bem-estar. No entanto, o cochilo não deve passar de trinta minutos.

