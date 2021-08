Como cuidar da saúde mental das crianças? Rosely Sayão discute tema em live

Os pais já sabem de cor: é preciso cuidar da alimentação das crianças, estar atento ao crescimento e prevenir doenças. Mas e a saúde mental? Também é considerada importante quando pensamos em crianças e adolescentes saudáveis?

Sofrimentos psíquicos também podem atingir as crianças e os adolescentes. Para lidar com isso, os pais devem estar atentos a sinais e procurar ajuda profissional sempre que necessário. A psicóloga Rosely Sayão discute o tema em uma live transmitida nesta terça-feira, 31, nas redes sociais do Estadão.

