Como cuidar da saúde mental durante isolamento? Tire dúvidas em live com psicóloga

Como manter a saúde mental neste período de pandemia? A situação pode desencadear casos de ansiedade e agravar situações pré-existentes de TOC. Para ajudar a responder essa pergunta, o Estadão conversa nesta quarta-feira, 25, com a psicóloga Marilene Kehdi.

Kehdi é pós-graduada em Psicossomática e Psicopatologia, Geriatria e Gerontologia Social, com aprimoramento em Psicologia Hospitalar, Neuropsicologia, Psicofarmacologia e Saúde Mental. A live será realizada em nossas redes sociais e no Youtube, às 16 horas.

