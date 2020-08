Como diferenciar covid de outros problemas respiratórios? Especialistas explicam em live do Estadão

A chegada do inverno pode trazer um aumento no número de infecções pelo novo coronavírus. Essa época do ano também é tradicionalmente marcada pela sazonalidade de outros vírus respiratórios.

Entenda por que o inverno pode trazer aumento de infecções pelo novo coronavírus

Muitas das doenças respiratórias e problemas crônicos têm sintomas semelhantes com os da covid-19. Gripe, asma, rinite, sinusite, entre outras, podem ser confundidas com a enfermidade. Como diferenciar? Quando procurar um médico? O que deve ser observado nesses sintomas?

Alfredo Lara, otorrinolaringologista e cirurgião craniomaxilofacial, e Humberto Bogossian, pneumologista, ambos do Hospital Israelita Albert Einstein, respondem dúvidas dos leitores ao vivo nesta segunda-feira, 10. A transmissão é às 16h, no Facebook do Estadão.

É possível participar da live enviando suas dúvidas e comentários por meio do grupo #EstadãoInforma: Coronavírus, espaço no Facebook para troca de informações sobre a pandemia, aberto a todos os leitores do Estadão.

