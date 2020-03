Como fazer a limpeza do carro em tempos de coronavírus

A recomendação de várias autoridades em saúde pública é uma só: evite sair de casa para não colaborar com a propagação do coronavírus, responsável por uma pandemia global neste início de 2020. Mas se o deslocamento for inevitável, principalmente para compra de alimentos, remédios ou alguma outra emergência, é importante saber como se proteger dentro do carro também.

Existe uma conduta certa para limpar as mãos antes de dirigir? Posso dar carona para alguém? E se alguém espirrar ou tossir sobre os bancos ou pneus? Deixar o pânico de lado e obter informações de fontes confiáveis para proteger você e sua família quando o uso do carro for imprescindível é importante para agir com segurança.

Desde a dúvida entre ar-condicionado ou janela aberta até deixar ou não o carro com o manobrista por pouco tempo são também indagações importantes que surgem na cabeça dos motoristas em períodos de pandemia.

Quer ficar bem informado sobre como se proteger e deixar o carro corretamente higienizado também? Clique aqui e veja as dicas dadas por especialistas em saúde e em cuidados automotivos.