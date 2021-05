Como funciona a ‘xepa’ da vacina? Entenda como se candidatar para receber a sobra de doses em SP

No Brasil, menos de 10% da população já recebeu duas doses de alguma das vacinas contra a covid-19. Para evitar desperdícios, desde fevereiro, perto do horário de fechamento das unidades de saúde, doses que sobram em frascos abertos do imunizante são aplicadas.

Leia Também Estudo argentino diz que Sputnik V é eficaz contra variante brasileira do coronavírus

Essa atividade foi autorizada pelo Ministério da Saúde e não é considerada ‘furar a fila’. A medida segue as diretrizes do instrutivo da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa): “quando houver frasco de vacina aberto no fim do expediente, para que não haja qualquer desperdício de dose, ela deve ser aplicada”, diz o documento.

Confira quem pode receber essas doses na cidade de São Paulo e o que é necessário para se candidatar:

O que é a ‘xepa’ da vacina?

A maioria dos frascos de vacina contém dez doses. Depois de abertos não podem ser guardados e correm o risco de perder a validade. Próximo do horário de encerrar a vacinação, essas doses que sobram nos frascos são aplicadas fora do grupo preferencial, para não serem descartadas. Isso só acontece quando o posto de saúde não tem mais pessoas do grupo prioritário para se vacinar. O nome 'xepa' é em referência às sobras das feiras.

Quem tem direito a essas doses?

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, atualmente, a ordem de prioridade para as doses remanescentes é:

Profissionais da saúde maiores de 18 anos; Pessoas com comorbidades maiores de 18 anos.

Para se cadastrar e receber essas doses é necessário ser morador da região abrangida pela unidade básica de saúde.

Como se cadastrar para receber a ‘xepa’ da vacina?

Para se cadastrar, basta apresentar comprovante de residência no território da unidade de saúde e a comprovação de fazer parte de um dos dois grupos contemplados. No caso das pessoas com comorbidades, é preciso levar um documento de identificação (preferencialmente CPF) e um atestado que comprove a comorbidade, com assinatura e número CRM do médico responsável.

São consideradas comorbidades doenças cardiovasculares, diabetes, pneumopatias crônicas, cirrose hepática, obesidade mórbida e casos de hipertensão. Mais informações sobre o assunto aqui.

Como saber onde há ‘xepa’ da vacina disponível?

É importante ressaltar que nem sempre há doses excedentes nas unidades, segundo a Secretaria da Saúde. A pessoa deve deixar suas informações somente no posto de saúde perto de sua residência. Caso sobrem doses, a unidade entrará em contato, conforme ordem da lista. A Secretaria ainda garante que nenhuma unidade de saúde tem autorização para descartar essas doses remanescentes.

Estou furando a fila da vacina tomando a ‘xepa’?

Não, a ação foi autorizada pelo Ministério da Saúde, com instruções recomendadas pela Secretaria Municipal da Saúde.

Se tomar a primeira dose da ‘xepa’, garanto a 2ª dose?

Sim, ao tomar a primeira dose você receberá o cartão de vacinação com a data para aplicação da segunda dose.

Não estava em casa na hora que me ligaram, posso receber a dose depois?

Não, as doses remanescentes devem ser aplicadas no momento da sobra. Caso não atenda ou não possa ir na unidade no momento, a dose será destinada ao próximo da lista. Porém, a pessoa continua na lista para possíveis doses futuras.