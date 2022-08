Como largar um emprego mudou meu equilíbrio entre vida profissional e pessoal

Joshua Needelman, The New York Times

Em setembro de 2021, Evelyn Lai sentou-se à mesa de madeira marrom de seu quarto de infância e olhou pela janela. Ela se sentia tão indecisa quanto duas décadas atrás. “Lembro-me de sentar na mesma mesa quando estava me candidatando a faculdades”, disse Lai, 36 anos. Agora ela estava recalibrando sua vida. Sentimentos de esgotamento profissional a deixaram chorando em uma rua no centro de Austin, no Texas, três meses antes. Isso ocorreu após mais de um ano de pandemia, em seu dia de folga, quando ela passava com a mãe e a irmã. Por fim, ela foi dominada por um ataque de pânico.

Lai trabalhava 50 horas por semana como enfermeira pediátrica em uma clínica de saúde comunitária no sudeste de Austin. Alguns de seus pacientes na clínica, na qual Lai atendia principalmente à população latina, não tinham acesso à água potável. Alguns tinham familiares que foram apanhados pela Imigração e Alfândega dos EUA. Alguns tinham perdido entes queridos para a covid.

Quando Lai passou por pessoas bebendo e rindo em um bar de coquetéis da moda em Austin foi a gota d’água. Sua mãe colocou um braço em volta dela, e ela lutou para recuperar o fôlego. “Foi chocante ver isso e depois pensar no mundo para o qual eu voltaria no trabalho.”

Então, em vez de voltar ao trabalho, ela foi para casa. Depois de considerar uma carreira como escritora para empresas farmacêuticas, ela percebeu que não estava pronta para desistir de atender pacientes. Quatro meses depois, ela começou a trabalhar como enfermeira pediátrica em um hospital em Seattle, com colegas compassivos e uma agenda menos frenética. Ela agora passa seu tempo livre na natureza, caminhando ao longo de um rio local e pelas montanhas.

Para muitos dos mais de 50 milhões que largaram seus empregos desde o início do ano passado nos Estados Unidos – um fenômeno em larga escala conhecido como “grande demissão” –, a mudança representou um momento de exploração pessoal. Finalmente, com espaço para considerar o que é mais importante, alguns agora estão reconsiderando seu equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Alguns fizeram mudanças drásticas e outros, como Lai, descobriram um propósito renovado em metas de longa data.

“Demorou um pouco para achar este emprego, ou para este emprego me achar”, disse Lai com uma risada. Aqui estão algumas histórias de pessoas que redirecionaram suas vidas e carreiras e se sentem mais realizadas por causa disso.

‘PREFIRO A LIBERDADE A TER UM MONTE DE COISAS’

Em uma manhã ensolarada de meados de junho, Jim Walker, 53 anos, apreciou a vista do teto de um barco, sentado ao lado de um homem com idade para ser seu pai. Enquanto o barco navegava pela baía de Narragansett em Rhode Island, o homem apontou para a Estação Naval de Newport, onde ele e sua esposa haviam se casado 65 anos antes. Walker, um pastor que deixou o emprego em junho de 2021 para se tornar guia turístico, ouviu o homem descrever o dia do seu casamento. “Às vezes as pessoas não precisam me ouvir falar. “Elas precisam de um ouvido para compartilhar o que está em seu coração.”

Walker começou a trabalhar na igreja aos 24 anos. Mas quando sua igreja na área de Pittsburgh fechou temporariamente em 2020, ele passou a trabalhar online e teve algum tempo extra para pensar. Suas experiências mais agradáveis como pastor, ele percebeu, vieram quando ele levou congregados em viagens missionárias e se envolveu com trabalho voluntário. Ele queria mais liberdade.

Depois de pensar em um desejo de longa data de se tornar um guia turístico autônomo, ele se mudou para um quarto na casa de seu irmão. Walker passou grande parte do ano passado na estrada, organizando passeios em Madri, Paris, Amsterdã, Havaí e outros lugares.

“Agora interajo com todos os tipos de pessoas de todo o mundo”, disse Walker, “e ajudo as pessoas a se conectarem às coisas importantes”.

VALEU A PENA? Walker sente que a transição lhe deu mais oportunidades para usar os “dons que recebeu”. Ele ainda usa as habilidades que aprimorou no púlpito, mas com uma nova congregação toda semana. “Eu tive que fazer sacrifícios para isso”, ele disse. “Mas eu prefiro ter liberdade do que um monte de coisas.”

"Pude entender como era fazer minhas próprias escolhas"

Durante grande parte de sua vida adulta, Jennifer Padham seguiu um roteiro familiar. Nos fins de semana, ela costumava participar de retiros espirituais e, durante a semana, editava reality shows em uma sala apertada e sem janelas, sonhando acordada com o ar livre.

Um mês antes da pandemia, ela largou o emprego como arquivista na Netflix e, com seu parceiro, concordou em cuidar da propriedade de um amigo na floresta de New Hampton, em Nova York. Então, as regras de confinamento em Nova York entraram em vigor.

“Tudo mudou”, disse Padham, 41 anos. “Pude entender como era fazer minhas próprias escolhas.”

Ela disse que começou a ouvir as plantas na propriedade. Por fim, Padham e seu parceiro compraram a propriedade e planejam transformá-la em um centro de retiro espiritual chamado Mystic Hill.

VALEU A PENA? Mystic Hill deve abrir no início de 2023, disse Padham, e contará com caminhadas pela natureza e aulas de ioga e meditação. Em meio ao isolamento dos primeiros meses da pandemia e longe da escuridão do estúdio, Padham encontrou uma maneira de se conectar à sua missão mais profunda: “mostrar às pessoas que a realidade que veem ao seu redor pode não ser a única realidade”.

‘ENCONTREI A UTOPIA’

No ensino médio, Marlon Zuniga matava o tempo em seu emprego em uma loja de conveniência folheando tabloides, colocando-se mentalmente nas fotos de destinos de férias cercados por água azul-turquesa e areia branca.

Quando a pandemia chegou, Zuniga, 37 anos, raramente saía de casa. Ele acumulava horas frenéticas como gerente de negócios em bancos corporativos e, como trabalhava remotamente, as linhas entre trabalho e lazer ficaram borradas. Sua esposa, Maria Kamboykos, 32, que também trabalhava no setor, sentiu o mesmo esgotamento. Então, no ano passado, os dois largaram seus empregos, o contrato de aluguel de seu apartamento em Nova Jersey, e abraçaram um estilo de vida nômade. Enquanto viajava pelo Vietnã, Camboja, Cingapura e outros países, a dupla coletou elementos de diferentes culturas.

VALEU A PENA? “Acho que encontrei a utopia”, disse Zuniga por telefone de um bar em Bilbao, na Espanha. O sabático de Zuniga e Kamboykos deve terminar em breve; eles se estabelecerão em Charlotte, na Carolina do Norte, onde possuem um apartamento e voltarão ao mercado de trabalho. Mas eles dizem que farão isso sentindo-se mais empoderados sobre como estruturam suas vidas e com uma maior diversidade de perspectivas.

‘EU ME TRANSFORMEI’

Daniel Raedel tornou-se terapeuta porque queria ajudar os jovens LGBT+ a entender o mundo. Ele viu seu eu mais jovem nos estudantes universitários com quem se encontrava. Mas à medida que a pandemia avançava e os problemas de saúde mental de seus clientes se intensificavam, Raedel, 31, ficou ansioso e deprimido. Ele passou a acordar com uma sensação de pavor e começou a limitar sua ingestão de alimentos.

“Senti que não poderia colocar minha própria máscara de oxigênio”, disse Raedel, referindo-se à diretiva universal de companhias aéreas comerciais para os pais no caso de perda de pressão na cabine (coloque primeiro em você, depois na criança). “Eu não poderia ajudar os outros com as máscaras deles.”

Raedel largou o emprego na Universidade do Colorado em Boulder e abriu um consultório particular para ajudar o marido a pagar as contas. Mas ele também teve tempo para olhar para dentro de si. Raedel aproveitou seu lado artístico há muito adormecido e se matriculou em um programa de mestrado em Belas Artes. Ele também modificou sua aparência: descoloriu o cabelo, deixou crescer as unhas e usou vestidos. Finalmente, definiu-se como não-binário. “Partes da minha identidade que eram mais latentes vieram à tona. Eu me transformei.”

Ele finalmente retornou a um ambiente acadêmico, conseguiu um emprego como psicólogo clínico na Universidade de Yale, onde integra a arte em sua prática: Raedel incentiva os alunos a trazer caneta e papel para rabiscar durante as sessões de terapia e pingar água na pele em casa como forma de se conectar com seus corpos.

VALEU A PENA? Raedel se sente mais preparado para ajudar os alunos depois de passar por sua própria transformação pessoal. Ele também está matriculado em um programa de doutorado em filosofia, focado em educação e justiça social, que ele acredita que reforçará ainda mais sua prática.

TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES