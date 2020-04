Como lavar panos, limpar a casa e organizar a faxina na pandemia? Veja perguntas e respostas

A necessidade de fazer isolamento social para evitar a disseminação do novo coronavírus fez com que as pessoas passassem a realizar todas as atividades em casa. Com isso, tarefas domésticas aumentaram e manter a organização dos cômodos nem sempre é fácil. Ter um cronograma e dissolver as tarefas nos dias da semana são estratégias para evitar acúmulo de sujeira.

LEIA TAMBÉM > Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

O Estado levantou dúvidas sobre questões que afetam o dia a dia das pessoas e mantém o grupo EstadãoInforma: Coronavírus, espaço para discussão e troca de informações sobre a pandemia criado pelo jornal no Facebook. O grupo é um espaço para discussão e troca de informações sobre a pandemia da covid-19. Qualquer usuário pode se inscrever e enviar suas dúvidas.

As respostas têm como base entrevistas com Rafaela Oliveira, personal organizer e autora do canal Organize sem Frescuras, e Renato Ticoulat, presidente da Limpeza com Zelo, e também reportagens do Estado.

Como estabelecer uma rotina de limpeza da casa?

Quais são as orientações para a limpeza normal da cozinha?

Como deve ser feita a higienização da geladeira?

Quais as orientações para a organização e limpeza dos armários com alimentos?

O recomendado é que a limpeza da casa seja realizada, no mínimo, uma vez por semana. Não é possível conciliar uma faxina minuciosa e o trabalho home office, por exemplo, mas há pequenas tarefas que podemos fazer com tranquilidade, como retirar o lixo dos banheiros e da cozinha todos os dias e passar aspirador de pó nos cômodos. Também é importante lembrar de desinfetar – pode ser com uma solução de água sanitária (50 mililitros para cada litro de água) ou com álcool 70% – locais que tocamos o tempo inteiro, como maçanetas, portas do forno e do micro-ondas, da geladeira e persianas. É importante criar um cronograma de tarefas e realizá-las aos poucos e envolver a família no processo de limpeza e organização. O isolamento é um momento de união, de trabalhar em equipe. As pessoas podem tentar achar prazer na realização dessas funções, mostrando o tempo que todos vão ganhar depois.No chão, desinfetante ou água sanitária podem ser usados. Para lavar as louças, é importante separar talheres, pratos e copos de panelas e refratários. A esponja que lava as louças não deve ser usada para limpar o fogão e azulejos. Quanto ao uso e armazenamento delas: enxaguar com água corrente ao fim do uso, deixar de molho em água fervente e, depois que estiver fria, retirar o excesso de água e deixar secar. Se ela não tiver partes de aço, pode ser colocada por um minuto e 20 segundos no micro-ondas. Uma esponja usada duas ou mais vezes por dia deve ser trocada a cada semana. Ao notar que algo ficou sujo, limpe imediatamente. Gorduras podem ficar impregnadas e será mais difícil retirar manchas. Não deixe a louça acumular.Todos os alimentos devem ser armazenados em potes com tampas, preferencialmente herméticos. Não coloque panelas com alimentos na geladeira. Os legumes, frutas e verduras devem ser desinfetados assim que chegarem em casa: em um recipiente com 1 litro de água, devem ser adicionados 15 ml de água sanitária para que os alimentos sejam imersos por 20 minutos. Depois da desinfecção, secar bem e guardá-los. A geladeira pode ser limpa a cada 15 dias e não é indicado utilizar produtos químicos com cheiro forte. Basta diluir uma colher de sopa de bicarbonato de sódio em dois litros de água morna e utilizar pano limpo ou esponja nova.

Faça a limpeza uma vez por mês. Retire todos os produtos e passe um pano com detergente neutro nas superfícies. Finalize com álcool 70% e deixe secar antes de devolver todos os alimentos. É importante checar o prazo de validade e descartar os vencidos.

O que é importante ao fazer a limpeza da sala?

Retirar o pó dos objetos e móveis com frequência e utilizar aspirador de pó no chão, de preferência todos os dias. Caso não tenha aspirador, um pano úmido é preferível, para que não levante o pó, como a vassoura faz. As janelas devem ser mantidas abertas para aumentar a circulação do ar. Capas de almofadas precisam ser lavadas uma vez por mês.

Como fazer a higienização do quarto?

Como deve ser feita a limpeza do banheiro e da área de serviço?

Quais as orientações para higienização de panos de limpeza e de prato?

Quais cuidados devemos ter ao usar produtos de limpeza?

Varrer ou aspirar e, depois, passar pano úmido com a solução de água sanitária são fundamentais. Os lençóis devem ser trocados a cada semana e lavados com água e sabão. Logo que acordamos, é importante esperar ao menos 30 minutos antes de arrumar a cama, porque, enquanto dormimos, eliminamos suor e, se assim que acordarmos cobrirmos a cama com colcha, o ambiente fica propício ao acúmulo de ácaros. Os armários não devem acumular roupas que não usamos.Água sanitária é o mais indicado. Para o piso, usar uma solução de 50 ml de água sanitária por litro de água. Para ralos e vasos sanitários, pode ser utilizada pura e deixar de molho por cerca de 20 minutos. O ideal é higienizar o vaso sanitário todos os dias com produto com cloro. O boxe deve ser higienizado com frequência para evitar manchas e um produto desengordurante pode ser usado na tarefa. A limpeza pesada pode ser feita uma vez por semana.Devem ser lavados separadamente, com água e sabão, ou até mesmo o próprio produto utilizado na limpeza. É importante usar um pano para cada cômodo ou função, para evitar a contaminação cruzada (quando levamos as bactérias de um ambiente ao outro). Caso use a máquina de lavar, os panos de prato podem ser lavados com toalhas de mesa. Nunca com peças de roupa, lençóis e toalhas de banho.

É importante ler os rótulos de cada produto e jamais misturá-los. É o caso de água sanitária e desinfetantes: juntos, esses produtos emitem gases prejudiciais à saúde. Se for usar produtos com cheiro forte, deixe as janelas abertas e mantenha crianças e animais de estimação distantes.