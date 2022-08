Como Millie Bobby Brown: conheça as marcas de maquiagem de celebridades disponíveis no Brasil

Não é de hoje que grandes personalidades do cinema ou da música se engajam no mundo dos cosméticos. Só nos últimos 15 dias, a cantora Selena Gomez, a influencer Vic Ceridono e a atriz Millie Bobby Brown anunciaram a chegada das suas marcas àss lojas brasileiras.

De acordo com a expert em beleza Vânia Goy, é natural essa aproximação não só por elas terem intimidade com o tema no dia a dia, mas também pela expectativa de crescimento do mercado. “Se você tem uma comunidade de milhões de seguidores no Instagram, que tem muita aderência e engajamento com o seu discurso, ou você é uma influenciadora que leva sua expertise para as linhas, é quase uma garantia de sucesso de vendas. É natural confiar cegamente”, conta.

O movimento faz com que aconteça uma revolução na indústria da beleza. A qual preza pelo planeta – com produtos veganos, cruelty-free (sem testes em animais) e recicláveis –, pelo cuidado com a pele e com opções multifuncionais. Além da importância da diversidade e inclusão nas marcas. "Tem uma coisa super interessante acontecendo também quando as criadoras de conteúdo passam a criar produtos que elas ajudam a acabar com a exclusividade da garota propaganda. Elas continuam falando de outras marcas de produtos de beleza além dos delas. É mais plural", afirma Vânia.

Conheça algumas delas a seguir:

Rare Beauty

Logo no começo de agosto, Selena Gomez anunciou que sua marca com produtos de maquiagem e skincare chegou ao Brasil. Seu objetivo é desconstruir padrões com produtos que não escondem o que torna cada pessoa única. Na rede Sephora, o portfólio conta com 26 produtos (de R$ 79 a R$ 239), mas o que tem gerado mais comentários nas redes é o blush líquido (R$ 149). São 11 opções de tonalidades que podem ter acabamentos matte ou glow.

Florence by mills

A protagonista da série Stranger Things, da Netflix, Millie Bobby Brown, lançou sua marca há três anos, mas só agora ela chega ao Brasil pelo e-commerce Mercado Livre. Antes, só era possível importar pelo site da marca. Agora, a vantagem são as diferentes formas de pagamento disponíveis e ter direito a devolução, sem grandes burocracias.

A marca foca em produtos para peles mais joviais (afinal, Millie tem apenas 18 anos). Um dos produtos mais vendidos é o Mini Essentials Kit (R$ 209,20), que inclui versões em miniatura de seis produtos: hidratante, rímel, gloss, máscara relaxante, sabonete especial para o rosto e blush.

Fenty Beuty

Para falar de diversidade, é preciso citar a marca da cantora Rihanna, que chegou em 2019 ao Brasil. Ao todo, são 50 tons de base – desde o mais claro até o mais escuro. Isso além do compromisso com a sustentabilidade, algo que se vê com a linha de batons de refil. Os 62 produtos disponíveis da marca estão na Sephora com preços que variam de R$ 57,20 a R$ 289.

Kylie Cosmetics

Aqui no Brasil, os produtos da socialite Kylie Jenner são revendidos pela Sephora com valores que variam entre R$ 129 e R$ 299. E

ntre iluminadores, blush, lápis de sobrancelha e outros produtinhos, um dos favoritos é o batom líquido matte (R$ 159), com duração de até 8 horas e disponibilidade de dez tons diferentes.

Boca Rosa Beauty

Uma das criadoras de conteúdo mais famosas do Brasil, Bianca Andrade começou a falar de maquiagem com 16 anos. Foi nessa época que ela criou o canal do YouTube para compartilhar suas makes e adotou o codinome Boca Rosa. Oito anos mais tarde, em 2018, ela lançou sua coleção de maquiagens com a marca de cosméticos Payot. O favorito do público é o kit de contorno Copacabana (R$ 79,90), com três tons diferentes para definir, bronzear e realçar a pele.

Bruna Tavares

A blogueira brasileira entrou nesse mundo em 2011, quando lançou sua marca de cosméticos. Até hoje, seu campeão de vendas é o BT Velvet, linha de sombras líquidas com 26 opções de cores. Um dos seus diferencias são os preços acessíveis. As bases, por exemplo, custam em torno de R$ 46.

Vic Beauté

Com trajetória parecida com a das outras duas blogueiras brasileiras, Vic Ceridono começou a falar em 2017 sobre maquiagem e bem-estar na internet. Há poucos dias, ela lançou a sua própria marca, com dois produtos multifuncionais: Batom Facinho (R$ 99) – um balm bem pigmentado disponível em quatro cores – e o Stick Tudo (R$ 149), bastão que pode ser usado para colorir qualquer parte do rosto.

Niina Secrets

Océane

Em parceria com a Eudora, do Grupo Boticário , a influenciadora digital lançou sua linha de maquiagem em 2020. A criação homenageava os 10 anos de canal de Niina. Hoje, já são 102 produtos oferecidos pela marca, todos cruelty-free e com vitaminas que visam ao cuidado com a pele. Segundo a influenciadora, muitas das ideias para os produtos surgem das trocas com seus seguidores – 3,5 milhões, atualmente.

Vendo o sucesso das marcas criadas por influenciadoras, muitas empresas investem em linhas criadas em parcerias de celebridades. A brasileira Océane, por exemplo, já lançou seis collabs. A mais recente é com a atriz Larissa Manoela. Ao mesmo tempo que traz a essência da artista, lança novidades, como o blush em bastão (R$ 57) que pode ser usado nas maçãs do rosto ou nos lábios e tem poder hidratante.

Care Natural Beauty

Uma das marcas brasileiras que é referência em beleza limpa e sustentável, recentemente lançou uma collab com a maquiadora e youtuber. Os Lápis Sombras (R$ 99 cada um), têm ingredientes orgânicos, como o óleo de jojoba, e ativos antioxidantes, que tratam e hidratam a pele