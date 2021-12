Como o isolamento impactou a socialização dos adolescentes?

No Pergunte ao Especialista desta semana, vamos falar sobre impactos da pandemia nos adolescentes. Tem uma dúvida? Escreva para ana.lourenco@estadao.com ou para o Instagram @bemestarestadao

O isolamento teve consequências para a socialização dos adolescentes?

Isabel Soares, São Paulo

Responde Gesika Amorim, neuropsiquiatra

Muito. Esses jovens ficaram dois anos trancados dentro de casa, isolados da sociedade e não aprenderam a lidar com as situações adversas e com pessoas diferentes da sua bolha. Em resumo, nesse tempo, eles viveram uma realidade virtual e agora não terão mais o avatar como escudo ou um tempo para pensar em toda e qualquer resposta. Pelo contrário, eles deverão enfrentar, cara a cara, as dificuldades. O problema é que eles não sabem lidar bem com a dor. São jovens que ante qualquer diversidade se desesperam porque não aprenderam a lidar com isso, o que causa um sofrimento. Assim, estamos percebendo muitos pacientes evoluindo para quadros comportamentais mais sérios, tanto para ansiedade quanto para depressão, principalmente entre os 12 e 16 anos. Em alguns casos, até jovens que fazem a automutilação.

Os próximos dois anos vão ser uma janela para que essa geração aprenda a lidar com as próprias emoções e as do próximo. Para ajudar nessa adaptação, em primeiro lugar precisamos entender qual será a nova realidade, porque estamos há dois anos passando por um estresse crônico e esse é um momento novo e difícil para todos, inclusive os pais. A ajuda e suporte – tanto psicológico quanto social – são muito necessários, mas para isso precisamos vencer as barreiras do preconceito do tratamento de saúde mental e começar a falar sobre esses assuntos.