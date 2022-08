Os cuidados com o rosto variam com o clima; saiba como ajustar a rotina

O tempo esfria, esquenta. O ar fica mais seco, mais úmido. Assim como as demais partes do corpo, a pele sente essas oscilações ao longo do ano. Muito exposto a efeitos como radiação e poluição e com mais glândulas sebáceas do que outras partes do organismo, o rosto pede uma rotina de cuidados constante, que deve ser ajustada conforme o clima para se manter saudável.

“Em geral, existe uma diferença nos cuidados dos meses mais quentes para os mais frios, ou seja, do verão para o inverno. Com as outras estações, isso muda se o tempo fica mais seco ou úmido”, diz a dermatologista Tábata Yamasaki. “Por exemplo, dependendo da época ou do lugar, se você sente que o ar está um pouco seco, é bom aumentar a hidratação. Ou, se está muito quente, pode ter de reaplicar o protetor solar mais vezes.”

Tábata ressalta que é importante se conhecer, observar as alterações no corpo e sempre consultar um dermatologista para agir conforme as orientações para cada caso. Ela reforça também que diversos fatores – ambientais e cotidianos – podem causar mudanças. “Há uma predominância do clima, mas não é só a estação. A pele da mulher muda conforme o ciclo menstrual. Homens e mulheres são afetados pelo estresse e pela alimentação.”

O kit básico para cuidar da pele é sempre o mesmo: sabonete (ou outro produto para limpeza, como loção e gel), sérum anti-idade, hidratante e protetor solar. Vale para todos a partir da adolescência, excetuando o serum anti-idade (indicado após 20 ou 25 anos).

Os cuidados devem se estender até o pescoço? “Nem sempre. Não é todo creme que vai no rosto que pode ser aplicado no pescoço. Ele é mais sensível, não tem a mesma quantidade de glândulas sebáceas”, explica Tábata. Já hidratante e protetor devem ser aplicados no pescoço e no colo também. “A região fica muito exposta.”

Veja as dicas da médica para cuidados com o rosto conforme o clima – no Instagram @dra.tabatayamasaki, ela fala sobre skincare e tratamentos.

Limpeza da pele

Uso de tecnologia

Esfoliação facial

Tratamentos com ácido

Hidratação do rosto

Proteção solar

Com sabonete, espuma ou creme, ela deve ser feita duas vezes ao dia, independentemente do tipo de pele e das condições climáticas. Já a limpeza de pele para remover cravos pode ser intensificada no calor. “Acho fundamental para retirar esses resíduos que vão se acumulando”, diz a médica. Ao longo dos seis meses mais quentes, quem tem pele seca pode marcar o procedimento de uma a duas vezes, enquanto os que sofrem com a oleosidade devem optar por três. Já no semestre mais frio, a frequência cai, respectivamente, para uma e duas vezes.Qualquer pele pode ter a tecnologia como aliada. Os produtos da Foreo, marca sueca de beauty-tech, por exemplo, são usados nos novos tratamentos faciais do, nos hotéisno Brasil; já disponíveis noSão Paulo e a partir de outubro no Ecoresort Praia do Forte. “O Luna é o aparelho de que eu mais gosto. Funciona como uma esponja, que tem frequência e faz uma limpeza profunda ao passar o sabonete no rosto.” A dermatologista também usa laser em alguns casos. “Para acne, a tecnologia ajuda a diminuir os poros e a oleosidade.”Peles secas devem ser esfoliadas até no inverno, uma vez por semana ou a cada 15 dias. Quando faz calor, a periodicidade sobe para duas vezes por semana. Oleosas variam entre três vezes por semana no clima frio e no mínimo dias alternados quando esquenta.Pode fazer no verão? “O Brasil é um país tropical. Mesmo no inverno, grande parte das pessoas está exposta ao sol. Com proteção solar e uso do ácido corretamente, não há problema fazer no verão”, afirma a dermatologista. Todo tratamento pode ser realizado em qualquer época, segundo a médica, mudando o modo e a intensidade conforme o clima e o tipo de pele. “Hoje existe uma tendência de ácidos de composição mais suave.”É importante intensificar os cuidados de acordo com o lugar e as estações do ano. “Na Europa, por exemplo, a pele das pessoas fica mais seca, craquelada. Dá um aspecto de mais velha porque o clima é mais seco, mais frio”, diz. Mas e se o tempo estiver quente e a pele for oleosa? “Algumas pessoas dizem ‘no verão, não posso aplicar hidratante porque a pele fica oleosa’. Tem de aplicar, porque ele ajuda a manter a barreira cutânea. Só que podem ser hidratantes mais leves, com consistência em gel, mais refrescantes.” Na média, indica Tábata, um rosto mais oleoso precisa ser hidratado uma vez ao dia quando o tempo está quente e duas se o clima esfria. Para peles secas, é possível manter a regularidade de duas vezes ao dia ao longo do ano todo.“Em qualquer estação, o protetor tem de ser usado todos os dias. Quem se expõe ao sol deve aplicar a cada duas horas. Se fica em ambiente fechado, pode usar duas vezes ao dia. Mesmo em dia nublado, porque tem outras luzes”, afirma. Das 10 às 16 horas, todos devem evitar o sol no rosto. A radiação mais intensa pode levar a casos de câncer de pele. “De modo geral, uma pele mais oleosa precisa, em qualquer época, de um protetor à base de água, oil free. Já uma com tendência a seca merece um protetor de composição mais hidratante, em creme.”