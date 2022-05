PERGUNTE AO ESPECIALISTA

Como posso controlar mais minhas emoções em situações estressantes?

Lucas Lima, Guarulhos

Responde Nathalie Gudayol, neuropsicóloga

Para ter esse controle emocional você precisa seguir uma rotina, dormir e se alimentar bem e praticar exercício físico. Mas isso é prevenção. No momento do estresse, algumas técnicas podem ajudá-lo – todas se baseiam em encontrar uma rotina mental e física que propicie fazer uma pausa e mudar o modo de pensar para acalmar a ação de reação e fazer dela uma ação racional.

Antes de tudo, verifique se o seu estresse é do tipo ansioso ou se assemelha ao rancor. Para o primeiro tipo, o que pode ajudar é um exercício de mindfulness, no qual você respira fundo e presta atenção em todo seu corpo, da sola dos pés até o topo da cabeça. Nesse processo, perceba a textura de suas roupas, a temperatura do ambiente, etc.

Já para as situações de rancor, o ideal é praticar a respiração consciente, ou seja: inspirar, segurar, expirar e manter os pulmões vazios, contando sete segundos a cada etapa. A respiração oxigena o cérebro e altera o foco, minimizando a intensidade dos sintomas.

É interessante também praticar a mudança de perspectiva, passando a olhar para a situação com o olhar do outro. Quando você reavalia o momento como um desafio positivo que não vê a hora de enfrentar, seu cérebro reage de uma maneira mais construtiva.

Cuidar da gente é como escovar os dentes. Ao praticar essas rotinas, seu cérebro fica cada vez melhor, até o ponto em que você é capaz de mudar de fato o modo como reage ao estresse.

