Como posso ser um bom exemplo para meu filho?

As características dos pais refletem no comportamento dos filhos? Como posso ser um bom exemplo?

Josiane Martins, São Paulo

Responde Fabiana Rocha Vieira, psicóloga, pós-graduada em psicanálise e coordenadora do Singular - Núcleo de Psicologia, no Ceará.

A palavra-chave é coerência. As falas dos pais precisam estar em harmonia com suas ações e o que é cobrado dos filhos, em geral, precisa ser praticado pelos pais para que eles vejam sentido em obedecer.

O “faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço” pode causar confusão na cabeça de uma criança.

Também vale destacar que, mesmo que os filhos tendam a seguir o exemplo dos pais, esse comportamento acontece com mais força na primeira infância (0 aos 6 anos) e, posteriormente, as crianças vão descobrindo outras referências e desenvolvendo capacidade crítica para filtrar o que desejam copiar.

Para uma criação de qualidade, é importante que os pais busquem, antes de tudo, o autoconhecimento para conseguir os subsídios necessários para separar as demandas pessoais das demandas do filho.

Também é fundamental acolhê-lo a partir da sua singularidade, buscar compreender como todas essas informações do meio externo chegam para ele, identificar o momento de fazer alguns cortes e como fazer, estabelecer diálogo constante, além de oferecer uma escuta sensível.

O filho precisa se sentir seguro e acolhido para conversar com os pais e para compreender que ele também é capaz de construir sua própria identidade, com autonomia.

Os pais são a primeira referência para os filhos e, logo na primeira infância, é preciso atenção redobrada, pois a criança está iniciando seu desenvolvimento. Assim, as experiências e descobertas têm maior potencial de impactar o comportamento e a personalidade do indivíduo, com efeitos que podem até mesmo se estender para toda a vida.

Os filhos tendem a ter os pais como referência e colocá-los no lugar de detentores do saber, isso por conta do convívio e da relação de confiança que eles precisam estabelecer como estratégia de sobrevivência. Vê-los repetirem as mesmas ações e reproduzir o comportamento dos pais, como hábitos pessoais e até mesmo o jeito de falar e andar, é algo bastante comum.

Muitas vezes, é difícil identificar os traços que estão sendo repetidos porque alguns são do campo inconsciente. Vale ressaltar que tanto comportamentos positivos quanto negativos podem ser repetidos. Por isso, é preciso que os pais estejam atentos para servirem de bom exemplo.