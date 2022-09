Como prevenir e se livrar de insetos na sua cozinha

O mundo é dos insetos, a gente só vive nele. “Eu sei que as pessoas se assustam quando os veem”, diz Zachary DeVries, professor-assistente do Departamento de Entomologia da Universidade de Kentucky. “Mas a verdade é que construímos nossas casas bem no meio de onde vivem esses insetos.”

Talvez não haja lugar mais angustiante de encontrar insetos do que na sua despensa ou seu armário. Se isso acontecer, não entre em pânico. Siga essas dicas para se livrar deles e evitar que apareçam de novo.

COMO ELES CHEGAM LÁ?

Leia Também Como discordar na família e no trabalho sem que vire briga

Embora seja possível que pragas como traças e besouros já estejam nos itens que trazemos do supermercado para casa, DeVries afirma que a maioria aparece depois que a comida entra nos nossos armários.

Os insetos que são atraídos pela sua comida podem estar lá dentro ou podem entrar por portas abertas, fendas ou rasgos de telas de janelas.

Embalagens parcialmente abertas, como sacos de farinha ou de biscoitos, são convites aos insetos, assim como caixas de papelão finas com vãos estreitos, como caixas de massas ou bolachas. Qualquer coisa que derrame ou vaze – mel e açúcar, por exemplo – também pode atraí-los.

O QUE ELES COMEM?

Algumas pragas conseguem penetrar no revestimento das sementes das plantas, razão pela qual os grãos integrais são particularmente atraentes para certas espécies, explica DeVries. Outros precisam que o grão esteja aberto, como em muitas farinhas refinadas, massas, biscoitos, cereais, bolachas, etc. Alimentos para cães e gatos e sementes de pássaros também são locais comuns de infestação.

“Dentro das casas, as formigas domésticas se alimentam de açúcar, xarope, mel, suco de frutas, gorduras e carne”, lembra a Divisão de Agricultura e Recursos Naturais da Universidade da Califórnia.

COMO VOCÊ PODE SE LIVRAR DESSES INSETOS?

Normalmente, quando você encontra traças ou besouros na despensa, o que você vê são os insetos adultos, ressalta DeVries. Quando há muitos deles, 10 ou 20, você provavelmente tem uma infestação.

Assim como eliminar o local de reprodução das moscas da fruta é a única maneira segura de eliminar essas pragas comuns, livrar-se da fonte é a chave para dizer adeus às traças e aos besouros. Separe sistematicamente todos os alimentos de sua despensa e abra os pacotes. Peneire grãos ou farinhas para detectar intrusos. Qualquer coisa que pareça estar fortemente infestada deve ser jogada fora. Muitas vezes, o dano é limitado a um ou dois itens, de acordo com DeVries.

Se quiser tentar resgatar itens – ou garantir que o que parece estar livre de pragas esteja limpo de fato –, você pode resfriá-los a 27 graus ou, idealmente, ainda mais frio, por três a sete dias; quanto mais tempo, melhor, informa a extensão de Illinois da Universidade de Illinois-Champaign. Ou você pode aquecer a comida a 140 graus em forno por uma hora, mas lembre-se de que a maioria dos fornos domésticos não consegue manter uma temperatura assim tão baixa.

Muito do mesmo conselho se aplica às formigas. Depois de encontrar o que está atraindo as formigas, ensina a Divisão de Agricultura e Recursos Naturais da Universidade da Califórnia, remova-o. Aspire as trilhas das formigas e limpe com água morna e sabão. Isso elimina os feromônios que os insetos seguem para voltar à fonte de alimento, esclarece DeVries.

Em seguida, tente encontrar e selar os pontos por onde elas estão entrando. Se persistirem, você pode usar isca para formigas em diversas formas, como gel, mas tente guardá-la para infestações graves. Se puder, use iscas do lado de fora, perto dos pontos de entrada, para não atrair inadvertidamente mais formigas para dentro.

O QUE VOCÊ NÃO PRECISA USAR?

Inseticidas, avisa DeVries. Inseticidas, especialmente em spray, perto de alimentos e superfícies de preparação de alimentos, representam um perigo maior para você do que as pragas da despensa – que são um incômodo, mas não um problema de saúde. Para as traças e os besouros que você encontrar, use um mata-moscas ou aspirador para eliminá-los ou expulsá-los porta afora.

COMO VOCÊ PODE PREVENIR QUE ELES APAREÇAM?

DeVries sugere uma abordagem de três frentes para a prevenção: rotatividade de alimentos, impedir a entrada de intrusos e recipientes rígidos.

Primeiramente, use a comida de sua despensa em tempo hábil. Traças e besouros demoram um pouco para se instalar, então, se você estiver usando suas farinhas, massas e lanches ao longo de algumas semanas ou até meses, provavelmente vai ficar tudo bem. São os itens antigos, enfiados lá atrás da prateleira, intocados por muito tempo, que são particularmente problemáticos.

Separe periodicamente o que você tem para ver o que precisa ser usado ou jogado fora (ou compostado). Evite deixar abertas portas ou janelas sem telas. Remende telas rasgadas e sele frestas em torno de rodapés, portas e janelas.

Manter sua comida em recipientes herméticos é um passo “muito simples, muito fácil” que você pode tomar, alerta DeVries. Isso desencoraja as pragas, é claro, com o benefício colateral de manter sua comida fresca por mais tempo. Com recipientes ou não, se você notar que algo derramou, limpe imediatamente./TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU